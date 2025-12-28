Гуляйполе — частину міста контролюють росіяни

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Наразі частину Гуляйполя у Запорізькій області контролюють російські окупанти. Вони проводять штурмові дії та намагаються завести в місто групи закріплення.

Про це повідомили в Силах оборони Півдня 28 грудня.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація в Гуляйполі 28 грудня

У відомстві розповіли, що ситуація у Гуляйполі зараз дійсно складна і частину міста контролюють російські війська. Зазначається, що вони активно проводять штурмові дії та намагаються завести групи закріплення. Окрім того, ворог має значну перевагу в живій силі та озброєнні. Так, росіяни використовують дрони-камікадзе і артилерію, а також завдають авіаударів КАБами, намагаючись знищити позиції українських військових та витіснити їх з Гуляйполя.

"За добу, що триває, ворог майже два десятки разів штурмував наші позиції в місті, на вулицях ще й зараз точаться запеклі бої, адже декілька зіткнень не припиняються в дану хвилину", — йдеться у повідомленні.

Однак українські підрозділи знаходяться на позиціях, проводять оборонні дії, завдають контрударів та знищують ворожі штурмові групи, завдаючи армії РФ відчутних втрат. Так, лише сьогодні росіяни втратили в Гуляйполі три сотні особового складу і 60 одиниць техніки та озброєння.

У Силах оборони Півдня заявили, що наразі ситуація в Гуляйполі важка, але наразі росіяни не мають повного контролю над цим населеним пунктом.

Що відбувається в Степногірську

Також у відомстві розповіли про ситуацію у Степногірську. Українські підрозділи там ведуть оборонні дії, а окупанти намагаються інфільтруватися по головній дорозі, яка веде в селище. За нього теж тривають запеклі бо, але частина населеного пункту перебуває під контролем українських оборонців.

"Заяви Путіна і доповіді Герасимова щодо Гуляйполя і Степногірська — нагадують ситуацію з Куп'янськом, який вони "захоплювали" вже декілька разів. Поспішність таких "бліц-крігів" обумовлена майбутньою зустріччю президентів України і США, яка має відбутися найближчим часом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше вище керівництво РФ доповіло Путіну про "захоплення" Гуляйполя та Мирнограда. У Генштабі ЗСУ спростували цю інформацію.

Водночас Кирило Буданов назвав ключове завдання РФ на фронті у 2026 році. За його словами, окупанти хочуть повністю захопити Донбас та Запоріжжя.