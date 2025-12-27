Відео
Головна Армія Буданов назвав ключове завдання РФ на фронті у 2026 році

Буданов назвав ключове завдання РФ на фронті у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 17:19
Яка ціль РФ на фронті у 2026 році — Буданов розкрив план
Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що головна ціль росіян на фронті у 2026 році — повністю захопити Донбас та Запоріжжя. Для цього РФ планує набрати в армію більше людей. 

Про це Кирило Буданов повідомив в інтерв'ю "Суспільному". 

Читайте також:

Ключові завдання РФ на фронті у 2026 році

Буданов розповів, що захоплення Донбасу та Запоріжжя — ключове завдання росіян на 2026 рік. Крім того, це однією метою ворога є просування у Дніпропетровській області та продовження виконання операцій по Запорізькій, Херсонській областях.

"Вони цього ніколи й не приховували. Це основні завдання — разом зі збільшенням розмірів санітарних (чи буферних) зон вздовж кордону. Це основні їхні завдання", — сказав очільник ГУР. 

Нагадаємо, раніше Буданов повідомив, що цьогоріч росіяни перевищили мобілізаційний план. Йдеться про 103%.

Водночас він попередив, що російські удари по енергетиці України продовжаться.

Донецька область Запорізька область Кирило Буданов війна в Україні Росія фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
