Яка ціль РФ на фронті у 2026 році — Буданов розкрив план

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що головна ціль росіян на фронті у 2026 році — повністю захопити Донбас та Запоріжжя. Для цього РФ планує набрати в армію більше людей.

Про це Кирило Буданов повідомив в інтерв'ю "Суспільному".

Реклама

Читайте також:

Ключові завдання РФ на фронті у 2026 році

Буданов розповів, що захоплення Донбасу та Запоріжжя — ключове завдання росіян на 2026 рік. Крім того, це однією метою ворога є просування у Дніпропетровській області та продовження виконання операцій по Запорізькій, Херсонській областях.

"Вони цього ніколи й не приховували. Це основні завдання — разом зі збільшенням розмірів санітарних (чи буферних) зон вздовж кордону. Це основні їхні завдання", — сказав очільник ГУР.

Нагадаємо, раніше Буданов повідомив, що цьогоріч росіяни перевищили мобілізаційний план. Йдеться про 103%.

Водночас він попередив, що російські удари по енергетиці України продовжаться.