Яка обстановка у Гуляйполі - дані Сил оборони Півдня України

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Фото: Facebook Владислава Волошина

У Гуляйполі тривають запеклі бої, внаслідок чого місто фактично перетворилося на сіру зону. Противник намагається закріпитися в населеному пункті та здійснює спроби обходу з флангів.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі День.LIVE.

Яка обстановка у Гуляйполі

За словами Волошина, на північно-західних околицях Гуляйполя Сили оборони України продовжують утримувати свої позиції.

Українські підрозділи проводять пошуково-ударні та розвідувально-пошукові дії безпосередньо в місті, виявляючи та знищуючи штурмові й інфільтраційні групи противника.

Окрім спроб витіснити українські підрозділи з Гуляйполя, ворог намагається обійти місто з півночі та півдня. Запеклі бої, за словами речника, точаться поблизу Залізничного на південь від міста, а також за Варварівку на північ від нього.

"Ситуація доволі складна, до того ж ворог часто застосовує кориговані авіаційні бомби, завдаючи авіаційних ударів по наших позиціях і по самому населеному пункті", — додав військовий.

Нагадаємо, що в Силах оборони Півдня зазначили, що наразі частину Гуляйполя у Запорізькій області вдалося запопити окупантам.

Раніше у росЗМІ заявили, що РФ начебто захопило Гуляйполе та Мирноград.