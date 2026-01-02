Війна в Україні — росіяни знищують своїх штурмовиків

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Якісь російських штурмовиків на фронті зараз дуже низька. Вони масово хочуть здатися в полон, але росіяни їх знищують.

Про це розповів начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади Дмитро Пелих в ефірі Ранок.LIVE 2 січня.

Росіяни знищують своїх штурмовиків

Пелих розповів, що значна частина росіян свідомо не хоче воювати й уже під час висування сигналізує українським пілотам дронів про намір здатися. Зокрема, такі спроби фіксують на підходах до Малої Токмачки у Запорізькій області.

"Якість цих штурмовиків зараз доволі низька. Вони, йдучи сюди, не хочуть воювати і як тільки вони пройдуть половину шляху до Малої Токмачки з точки висування, вони сигналізують нашим пілотам, що хочуть здатися в полон", — сказав військових.

Однак не завжди це вдається, оскільки росіяни, помічаючи такі дії, самі знищують власних штурмовиків, щоб не допустити полону.

Нагадаємо, 28 грудня в Силах оборони Півдня повідомили, що частина Гуляйполя на Запоріжжі під контролем РФ. Окупанти проводять штурмові дії та намагаються завести в місто групи закріплення.

Вже 31 грудня Владислав Волошин розповів, що зараз в місті тривають запеклі бої, внаслідок чого воно фактично перетворилося на сіру зону. Армія РФ намагається закріпитися в населеному пункті та здійснює спроби обходу з флангів.