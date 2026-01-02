Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Росіяни знищують своїх штурмовиків — військовий назвав причину

Росіяни знищують своїх штурмовиків — військовий назвав причину

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 12:47
Війна в Україні — росіяни знищують своїх штурмовиків
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Якісь російських штурмовиків на фронті зараз дуже низька. Вони масово хочуть здатися в полон, але росіяни їх знищують.

Про це розповів начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади Дмитро Пелих в ефірі Ранок.LIVE 2 січня. 

Реклама
Читайте також:

Росіяни знищують своїх штурмовиків

Пелих розповів, що значна частина росіян свідомо не хоче воювати й уже під час висування сигналізує українським пілотам дронів про намір здатися. Зокрема, такі спроби фіксують на підходах до Малої Токмачки у Запорізькій області.

"Якість цих штурмовиків зараз доволі низька. Вони, йдучи сюди, не хочуть воювати і як тільки вони пройдуть половину шляху до Малої Токмачки з точки висування, вони сигналізують нашим пілотам, що хочуть здатися в полон", — сказав військових.

Однак не завжди це вдається, оскільки росіяни, помічаючи такі дії, самі знищують власних штурмовиків, щоб не допустити полону.

Нагадаємо, 28 грудня в Силах оборони Півдня повідомили, що частина Гуляйполя на Запоріжжі під контролем РФ. Окупанти проводять штурмові дії та намагаються завести в місто групи закріплення.

Вже 31 грудня Владислав Волошин розповів, що зараз в місті тривають запеклі бої, внаслідок чого воно фактично перетворилося на сіру зону. Армія РФ намагається закріпитися в населеному пункті та здійснює спроби обходу з флангів.

вбивство росіяни полонені війна в Україні фронт штурм
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації