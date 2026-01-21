Видео
Главная Армия РФ использует морозы на фронте — военный раскрыл детали

РФ использует морозы на фронте — военный раскрыл детали

Дата публикации 21 января 2026 11:59
Погода в Украине — как россияне используют морозы на фронте
Российский оккупант на фронте. Фото: росСМИ

Российские войска используют морозы для продвижения на фронте. Однако потери врага в восемь раз больше.

Об этом сообщил начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654 Даниил Положухно в эфире Ранок.LIVE 21 января.

Читайте также:

Как россияне используют морозы на фронте

Положухно рассказал, что оккупанты используют ухудшение погодных условий на Лиманском направлении. Во время снижения температуры россияне отправляют свои подразделения для продвижения.

"Противник использует ухудшение погоды для продвижения. Командование РФ считает, что мороз мешает наблюдению наших дронов, и поэтому наоборот отправляет подразделения. Минусовая температура влияет на дроны — они немножко меньше могут висеть, но мы видим все это продвижение, и противник эффективно уничтожается", — отметил военный.

Он поделился, Россия продвигается из Кременной в Ямполь через Серебрянский лес, пытаясь его обойти. Однако лишь единичные группы доходят до окраин Лимана, но там их либо уничтожают, либо берут в плен украинские бойцы.

Напомним, ранее военный рассказал, что Силы обороны удерживают высоты на направлении Лимана. Они не допускают продвижения российских войск в сторону Краматорвско-Славянской агломерации.

Также ранее в ВСУ назвали новое горячее направление. Там они используют тактику малых штурмовых групп.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
