Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ВСУ удерживают высоты на направлении Лимана — детали от военного

ВСУ удерживают высоты на направлении Лимана — детали от военного

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 10:39
Лиман — ВСУ удерживают высоты на направлении
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Stringer

Украинские военные удерживают высоты на направлении Лимана в Донецкой области. Они не допускают продвижения российских войск в сторону Краматорвско-Славянской агломерации.

Об этом сообщил старший солдат 54 отдельной механизированной бригады самоходного артиллерийского дивизиона Роман Капинус с позывным "Лютый" в эфире Ранок.LIVE 19 января.

Реклама
Читайте также:

Какова ситуация вблизи Лимана

Роман Капинус рассказал, что Силы обороны работают на опережение и не дают оккупантам продвинуться к Лиману еще на подступах. В этом помогает дальнобойная артиллерия, поэтому военный отвергает возможность захвата любых наших высот.

"Мы не думаем, что россияне могут продвинуться где-то дальше. Для этого у нас есть дальнобойная артиллерия, которая на подступах пытается уничтожить их продвижение. Говорить о захвате каких-то наших высот я не буду, потому что наши ребята держат и будут до последнего их держать", — подчеркнул "Лютый".

Он также отметил, что сейчас РФ применяет против агломерации не только артиллерию, но и различные типы беспилотников — от разведывательных до ударных FPV. Дальность поражения таких средств составляет в среднем до 10-15 километров.

Напомним, ранее в ВСУ назвали новое горячее направление. Российские войска наращивают давление и пытаются продвигаться на Константиновском направлении.

В то же время в "Азове" опроверг заявления РФ о взятии Родинского в Донецкой области. Силы обороны продолжают удерживать позиции.

военные Лиман война в Украине фронт ситуация на фронте
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации