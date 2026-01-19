Лиман — ВСУ удерживают высоты на направлении

Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Stringer

Украинские военные удерживают высоты на направлении Лимана в Донецкой области. Они не допускают продвижения российских войск в сторону Краматорвско-Славянской агломерации.

Об этом сообщил старший солдат 54 отдельной механизированной бригады самоходного артиллерийского дивизиона Роман Капинус с позывным "Лютый" в эфире Ранок.LIVE 19 января.

Какова ситуация вблизи Лимана

Роман Капинус рассказал, что Силы обороны работают на опережение и не дают оккупантам продвинуться к Лиману еще на подступах. В этом помогает дальнобойная артиллерия, поэтому военный отвергает возможность захвата любых наших высот.

"Мы не думаем, что россияне могут продвинуться где-то дальше. Для этого у нас есть дальнобойная артиллерия, которая на подступах пытается уничтожить их продвижение. Говорить о захвате каких-то наших высот я не буду, потому что наши ребята держат и будут до последнего их держать", — подчеркнул "Лютый".

Он также отметил, что сейчас РФ применяет против агломерации не только артиллерию, но и различные типы беспилотников — от разведывательных до ударных FPV. Дальность поражения таких средств составляет в среднем до 10-15 километров.

Напомним, ранее в ВСУ назвали новое горячее направление. Российские войска наращивают давление и пытаются продвигаться на Константиновском направлении.

В то же время в "Азове" опроверг заявления РФ о взятии Родинского в Донецкой области. Силы обороны продолжают удерживать позиции.