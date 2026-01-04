РФ заявили о захвате Родинского в Донецкой области — в Азове ответили

Родинское. Фото: кадр из видео

Российская пропаганда распространяет смонтированные видео и манипулятивные сообщения о захвате города Родинское Донецкой области. Однако на самом деле Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции.

Об этом заявили в 1 корпусе Национальной гвардии Украины "Азов" в воскресенье, 4 января.

Силы обороны удерживают контроль над Родинским

Как сообщили оборонцы, российская пропаганда системно прибегает к дезинформации о ситуации на фронте в районе города Родинское.

"Российская пропаганда продолжает распространять ложные заявления о ситуации на линии фронта в районе г. Родинское. Смонтированные материалы и манипулятивные сообщения используются противником для создания ложного представления о якобы захвате населенного пункта", — заявили в "Азове".

По официальной информации, по состоянию на 4 января украинские подразделения продолжают удерживать оборону непосредственно в пределах населенного пункта и на его подступах.

"Силы 14 бригады "Червона Калина" совместно с 20 бригадой "Любарт" 1 корпуса НГУ "Азов" и 132 отдельным разведывательным батальоном Десантно-штурмовых войск удерживают оборону в пределах населенного пункта и на его подступах. Контроль над ключевыми позициями сохраняется. Враг несет значительные потери в живой силе и технике", — отмечают в корпусе.

Украинские военные призывают доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на информационно-психологические операции противника.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оценил обороноспособность населенных пунктов.

А также ранее сообщалось, что еще один населенный пункт в Донецкой области внесли в зону активных боевых действий.