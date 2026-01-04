РФ заявили про захоплення Родинського на Донеччині — у Азові відповіли

"Азов" спростував заяви РФ про взяття Родинського на Донеччині
Російська пропаганда поширює змонтовані відео та маніпулятивні повідомлення про захоплення міста Родинське на Донеччині. Однак насправді Сили оборони України продовжують утримувати позиції.
Про це заявили у 1 корпусі Національної гвардії України "Азов" в неділю, 4 січня.
Сили оборони утримують контроль над Родинським
Як повідомили оборонці, російська пропаганда системно вдається до дезінформації щодо ситуації на фронті в районі міста Родинське.
"Російська пропаганда і далі поширює неправдиві заяви щодо ситуації на лінії фронту в районі м. Родинське. Змонтовані матеріали та маніпулятивні повідомлення використовуються противником для створення хибного уявлення про нібито захоплення населеного пункту", — заявили у "Азові".
За офіційною інформацією, станом на 4 січня українські підрозділи продовжують утримувати оборону безпосередньо в межах населеного пункту та на його підступах.
"Сили 14 бригади "Червона Калина" спільно з 20 бригадою "Любарт" 1 корпусу НГУ "Азов" та 132 окремим розвідувальним батальйоном Десантно-штурмових військ утримують оборону в межах населеного пункту та на його підступах. Контроль над ключовими позиціями зберігається. Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці", — наголошують у корпусі.
Українські військові закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації та не піддаватися на інформаційно-психологічні операції противника.
