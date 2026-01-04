Відео
Головна Армія "Азов" спростував заяви РФ про взяття Родинського на Донеччині

"Азов" спростував заяви РФ про взяття Родинського на Донеччині

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 16:38
РФ заявили про захоплення Родинського на Донеччині — у Азові відповіли
Родинське. Фото: кадр з відео

Російська пропаганда поширює змонтовані відео та маніпулятивні повідомлення про захоплення міста Родинське на Донеччині. Однак насправді Сили оборони України продовжують утримувати позиції.

Про це заявили у 1 корпусі Національної гвардії України "Азов" в неділю, 4 січня.

Читайте також:

Сили оборони утримують контроль над Родинським

Як повідомили оборонці, російська пропаганда системно вдається до дезінформації щодо ситуації на фронті в районі міста Родинське.

"Російська пропаганда і далі поширює неправдиві заяви щодо ситуації на лінії фронту в районі м. Родинське. Змонтовані матеріали та маніпулятивні повідомлення використовуються противником для створення хибного уявлення про нібито захоплення населеного пункту", — заявили у "Азові".

За офіційною інформацією, станом на 4 січня українські підрозділи продовжують утримувати оборону безпосередньо в межах населеного пункту та на його підступах.

"Сили 14 бригади "Червона Калина" спільно з 20 бригадою "Любарт" 1 корпусу НГУ "Азов" та 132 окремим розвідувальним батальйоном Десантно-штурмових військ утримують оборону в межах населеного пункту та на його підступах. Контроль над ключовими позиціями зберігається. Ворог несе значні втрати у живій силі та техніці", — наголошують у корпусі.

Українські військові закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації та не піддаватися на інформаційно-психологічні операції противника.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оцінив обороноздатність населених пунктів.

А також раніше повідомлялося, що ще один населений пункт на Донеччині внесли у зону активних бойових дій.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
