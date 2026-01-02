Сирський повідомив про посилення оборонних рубежів ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що відбувалася робоча нарада про надійність та захищеність оборонних споруд на фронті. За його словами, у 2025 році рівень інженерного оснащення оборонних рубежів і захисту від дронів помітно зріс

Про це Олександр Сирський повідомив на своєму каналі у Telegram.

У нараді взяли участь командувачі угруповань військ, а також керівництво Державної спеціальної служби транспорту. Вони доповіли про фактичний стан оборонних позицій, рівень готовності систем протидії дронам і ступінь захищеності населених пунктів у зоні відповідальності. За результатами обговорення було визначено проблемні ділянки та погоджено конкретні дії для їх усунення.

Головнокомандувач зазначив, що у 2025 році рівень інженерного облаштування оборонних рубежів, а також організація "антидронового" захисту помітно покращилися. Значний обсяг робіт виконано і з підготовки населених пунктів до можливих бойових дій.

"Досвід оборони Покровсько-Мирноградської агломерації чітко доводить: своєчасно та якісно збудовані фортифікації й інженерні загородження дозволяють створити ефективну оборону, завдати ворогу максимальних втрат на підступах, зірвати його плани — навіть за чисельної переваги противника", — заявив Сирський.

Нагадаємо, у грудні міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв про темпи будівництва фортифікацій.

Водночас у листопаді 2025 року в НАБУ назвали кількість справ, які розслідують щодо корупції на будівництві фортифікацій.

Також нещодавно Олександр Сирський пояснив, як в Україні збираються змінити антидроновий захист.