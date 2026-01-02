Видео
Главная Армия Сырский оценил готовность населенных пунктов к обороне

Сырский оценил готовность населенных пунктов к обороне

Дата публикации 2 января 2026 11:59
Сырский сообщил об усилении оборонительных рубежей ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что проходило рабочее совещание о надежности и защищенности оборонительных сооружений на фронте. По его словам, в 2025 году уровень инженерного оснащения оборонительных рубежей и защиты от дронов заметно вырос

Об этом Александр Сырский сообщил на своем канале в Telegram.

В совещании приняли участие командующие группировок войск, а также руководство Государственной специальной службы транспорта. Они доложили о фактическом состоянии оборонительных позиций, уровне готовности систем противодействия дронам и степени защищенности населенных пунктов в зоне ответственности. По результатам обсуждения были определены проблемные участки и согласованы конкретные действия для их устранения.

Главнокомандующий отметил, что в 2025 году уровень инженерного обустройства оборонительных рубежей, а также организация "антидроновой" защиты заметно улучшились. Значительный объем работ выполнен и по подготовке населенных пунктов к возможным боевым действиям.

"Опыт обороны Покровско-Мирноградской агломерации четко доказывает: своевременно и качественно построенные фортификации и инженерные заграждения позволяют создать эффективную оборону, нанести врагу максимальные потери на подступах, сорвать его планы — даже при численном превосходстве противника", — заявил Сирский.

Напомним, в декабре министр обороны Денис Шмыгаль сообщал о темпах строительства фортификаций.

В то же время в ноябре 2025 года в НАБУ назвали количество дел, которые расследуют по коррупции на строительстве фортификаций.

Также недавно Александр Сырский объяснил, как в Украине собираются изменить антидроновую защиту.

Донецкая область Александр Сырский фронт ситуация на фронте фортификации
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
