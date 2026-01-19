Відео
Відео

Головна Армія ЗСУ утримують висоти на напрямку Лимана — деталі від військового

ЗСУ утримують висоти на напрямку Лимана — деталі від військового

Дата публікації: 19 січня 2026 10:39
Лиман — ЗСУ утримують висоти на напрямку
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Stringer

Українські військові утримують висоти на напрямку Лимана у Донецькій області. Вони не допускають просування російських військ у бік Краматорвсько-Слов'янської агломерації. 

Про це повідомив старший солдат 54 окремої механізованої бригади самохідного артилерійського дивізіону Роман Капінус із позивним "Лютий" в ефірі Ранок.LIVE 19 січня. 

Яка ситуація поблизу Лимана

Роман Капінус розповів, що Сили оборони працюють на випередження і не дають окупантам просунутися до Лимана ще на підступах. У цьому допомагає далекобійна артилерія, тому військовий відкидає можливість захоплення будь-яких наших висот. 

"Ми не думаємо, що росіяни можуть просунутися десь далі. Для цього в нас є далекобійна артилерія, яка на підступах намагається знищити їхнє просування. Казати про захоплення якихось наших висот я не буду, тому що наші хлопці тримають і будуть до останнього їх тримати", — наголосив "Лютий". 

Він також зазначив, що наразі РФ застосовує проти агломерації не лише артилерію, а й різні типи безпілотників — від розвідувальних до ударних FPV. Дальність ураження таких засобів становить у середньому до 10–15 кілометрів.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ назвали новий гарячий напрямок. Російські війська нарощують тиск і намагаються просуватися на Костянтинівському напрямку.

Водночас в "Азові" спростував заяви РФ про взяття Родинського на Донеччині. Сили оборони продовжують утримувати позиції.

військові Лиман війна в Україні фронт ситуація на фронті
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
