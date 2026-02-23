СБУ атакувала російський вузол транспортування нафти — деталі

Вибух через атаку. Фото ілюстративне: Reuters, СБУ. Колаж: Новини.LIVE

Служба безпеки України продовжує організовувати "бавовну" на території РФ. Цього разу дрони СБУ уразили надважливий вузол транспортування російської нафти.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ у понеділок, 23 лютого.

Атака безпілотниками по Росії

Як зазначили в СБУ, в ніч проти 23 лютого безпілотниками було атаковано надважливий вузол транспортування російської нафти. Йдеться про НПС "Калейкіно" в Татарстані. Відстань від кордону України до НПС — понад 1200 кілометрів.

Цей об'єкт поблизу міста Альмет'євськ є головною нафтоперекачувальною станцією. Вона приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя та змішує її перед відправкою на експорт.

"Станція є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу "Дружба", — зазначають в СБУ.

Під час удару безпілотниками на "Калейкіно" пролунало шість вибухів. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа.

"СБУ системно працює над урізанням видобутку та транспортування російської нафти. Наші спецоперації методично зменшують наповнення російського бюджету нафтодоларами, які фінансують війну проти України. Ця робота триватиме й надалі, щоб виснажити та поступово знекровити економіку Росії", — зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Атаки по РФ

Раніше СБУ атакувала нафтовий термінал на території Росії. Безпілотники уразили "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на нафтоперевалочному комплексі.

Також Служба безпеки атакувала російський хімзавод "Метафракс Кемікалс". Підприємство, що розташоване у Пермському краї, виготовляє складові для вибухових речовин.

Вибухи лунали й у Республіці Удмуртія, місті Нефтегорськ Самарської області та Краснодарі. Після цього тимчасово призупинив роботу російський аеропорт.