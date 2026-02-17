Відео
Головна Армія СБУ успішно уразила хімзавод на території Росії — подробиці

СБУ успішно уразила хімзавод на території Росії — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 16:25
Російський хімзавод опинився під атакою СБУ — що відомо
Працівник СБУ. Фото: Facebook/SecurSerUkraine

У ніч проти 17 лютого СБУ завдала чергового удару по території ворога. "Бавовну" влаштували на російському хімзаводі "Метафракс Кемікалс". Підприємство виготовляє складові для вибухових речовин.

Новини.LIVE повідомляють про це з посиланням на власні джерела у Службі безпеки.

Удар по російському хімзаводі

По заводу вдарили безпілотниками Центру спецоперацій "Альфа". "Метафракс Кемікалс", що знаходиться у Пермському краї за понад 1600 км від кордону з Україною, є одним з найбільших виробників метанолу в РФ та Європі.

Підприємство займається виробництвом метанолу, уротропіну, карбаміду і пентаеритриту. Ці хімічні компоненти використовують для створення вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення.

"Завод є об'єктом російського ВПК і перебуває під міжнародними санкціями", — зазначили в СБУ.

У місцевих телеграм-каналах повідомили про щонайменше шість вибухів на території підприємства. Із заводу евакуювали працівників. За попередніми даними, удар припав по установці виробництва метанолу.

"СБУ продовжує системно працювати по підприємствах, які забезпечують російський ВПК сировиною та компонентами для виробництва озброєння. Ураження таких об’єктів знижує темпи виробництва боєприпасів, ускладнює постачання ресурсів для армії та безпосередньо впливає на зниження інтенсивності бойових дій проти України", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
