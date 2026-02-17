Воїни Третьої штурмової уразили російські FPV-дрони та Starlink

Знищення російського Starlink. Фото: кадр з відео

Воїни Третьої штурмової завдали ударів по російських FPV-дронах, які сидять в засаді та активізуються під час наближенні цілі. Крім того, вдалося уразити ворожий Starlink.

Відео опублікувала пресслужба Третього армійського корпусу у Telegram у вівторок, 17 лютого, передає Новини.LIVE.

Удари по російських дронах, піхоті та Starlink

На відео можна побачити, як здійснюють скиди з дронів проти російських FPV "ждунів". Крім того, вдалося уразити ворожий Starlink, а також ліквідувати піхоту на лісових стежках.

На відео робота пілотів підрозділу "Insane Group" з "Chaos Company" другого мехбату

