Україна
Головна Армія Воїни Третьої штурмової знищили російські FPV та Starlink — відео

Воїни Третьої штурмової знищили російські FPV та Starlink — відео

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 15:27
Воїни Третьої штурмової уразили російські FPV-дрони та Starlink
Знищення російського Starlink. Фото: кадр з відео

Воїни Третьої штурмової завдали ударів по російських FPV-дронах, які сидять в засаді та активізуються під час наближенні цілі. Крім того, вдалося уразити ворожий Starlink.

Відео опублікувала пресслужба Третього армійського корпусу у Telegram у вівторок, 17 лютого, передає Новини.LIVE.

Удари по російських дронах, піхоті та Starlink

На відео можна побачити, як здійснюють скиди з дронів проти російських FPV "ждунів". Крім того, вдалося уразити ворожий Starlink, а також ліквідувати піхоту на лісових стежках.

На відео робота пілотів підрозділу "Insane Group" з "Chaos Company" другого мехбату

Нагадаємо, у ДПСУ показали, як ліквідовують російських штурмовиків на Лиманському напрямку.

Крім того, українські воїни знищили у тимчасово окупованому Криму вертоліт Ка-27. У Генштабі підкреслили, що влучання по цілі підтверджено.

війна Україна окупанти Starlink дрони 3 ОШБр
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
