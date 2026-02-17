Видео
Воины Третьей штурмовой уничтожили российские FPV и Starlink — видео

Воины Третьей штурмовой уничтожили российские FPV и Starlink — видео

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 15:27
Воины Третьей штурмовой уничтожили российские FPV-дроны и Starlink
Уничтожение российского Starlink. Фото: кадр из видео

Воины Третьей штурмовой нанесли удары по российским FPV-дронам, которые сидят в засаде и активизируются при приближении цели. Кроме того, удалось поразить вражеский Starlink.

Видео опубликовала пресс-служба Третьего армейского корпуса в Telegram во вторник, 17 февраля, передает Новини.LIVE.

Удары по российским дронам, пехоте и Starlink

На видео можно увидеть, как осуществляют сбросы с дронов против российских FPV "ждунов". Кроме того, удалось поразить вражеский Starlink, а также ликвидировать пехоту на лесных тропах.

На видео работа пилотов подразделения "Insane Group" из "Chaos Company" второго мехбата

Напомним, в ГПСУ показали, как ликвидируют российских штурмовиков на Лиманском направлении.

Кроме того, украинские воины уничтожили во временно оккупированном Крыму вертолет Ка-27. В Генштабе подчеркнули, что попадание по цели подтверждено.

война Украина оккупанты Starlink дроны 3 ОШБр
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
