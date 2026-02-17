Видео
Україна
Видео

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-27 в Крыму

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-27 в Крыму

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 13:24
Генштаб ВСУ заявил о поражении Ка-27 в Крыму и пунктов БпЛА
Ка-27. Фото: Минобороны Украины

Вооруженные силы Украины сообщили о новых результатах ударов по важным военным целям российских войск. Стало известно об успешном уничтожении важных целей россиян во временно оккупированном Крыму, среди которых есть ценный вертолет Ка-27.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

В Крыму был уничтожен вертолет Ка-27

В ночь на 17 февраля украинские воины нанесли удар по вражескому корабельному многофункциональному вертолету Ка-27 в районе населенного пункта Камышлы на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. В Генштабе подчеркнули, что попадание по цели подтверждено.

Сейчас, как отмечается в сообщении, данные о потерях противника и окончательные масштабы повреждений еще уточняются.

Также 16 февраля 2026 года были поражены три пункта управления БпЛА врага. Один из них располагался в районе Гуляйполя на временно оккупированной территории Запорожской области, еще один - в районе Анатольевки в Курской области РФ, третий размещался в районе населенного пункта Затишье на временно оккупированной территории Запорожской области.

Напомним, украинским войскам удалось уничтожить редкую РЛС "Небо-У".

Также в СБУ подытожили сколько установок ПВО удалось уничтожить в 2025 году.

российские войска Крым ВСУ военная техника вертолет
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
