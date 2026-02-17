Відео
Головна Армія ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-27 у Криму

ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-27 у Криму

Дата публікації: 17 лютого 2026 13:24
Генштаб ЗСУ заявив про ураження Ка-27 у Криму та пунктів БпЛА
Ка-27. Фото: Міноборони України

Збройні сили України повідомили про нові результати ударів по важливих військових цілях російських військ. Стало відомо про успішне знищення важливих цілей росіян в тимчасово окупованому Криму, серед яких є цінний вертоліт Ка-27.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на дані Генштабу ЗСУ

У Криму було знищено вертоліт Ка-27

В ніч на 17 лютого українські воїни завдали удару по ворожому корабельному багатофункціональному вертольоту Ка-27 у районі населеного пункту Камишли на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. У Генштабі підкреслили, що влучання по цілі підтверджено.

Наразі, як зазначається в повідомленні, дані про втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень ще уточнюються.

Також 16 лютого 2026 року було уражено три пункти управління БпЛА ворога. Один із них розташовувався в районі Гуляйполя на тимчасово окупованій території Запорізької області, ще один — у районі Анатоліївки в Курській області РФ, третій розміщувався у районі населеного пункту Затишшя на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Нагадаємо, українським військам вдалося знищити рідкісну РЛС "Небо-У".

Також в СБУ підсумували скільки установок ППО вдалося знищити у 2025 році.  

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
