Україна
Главная Армия СБУ успешно поразила химзавод на территории России — подробности

СБУ успешно поразила химзавод на территории России — подробности

Дата публикации 17 февраля 2026 16:25
Российский химзавод оказался под атакой СБУ — что известно
Работник СБУ. Фото: Facebook/SecurSerUkraine

В ночь на 17 февраля СБУ нанесла очередной удар по территории врага. "Хлопок" устроили на российском химзаводе "Метафракс Кемикалс". Предприятие производит составляющие для взрывчатых веществ.

Новини.LIVE сообщают об этом со ссылкой на собственные источники в Службе безопасности.

Удар по российскому химзаводу

По заводу ударили беспилотниками Центра спецопераций "Альфа". "Метафракс Кемикалс", который находится в Пермском крае более чем в 1600 км от границы с Украиной, является одним из крупнейших производителей метанола в РФ и Европе.

Предприятие занимается производством метанола, уротропина, карбамида и пентаэритрита. Эти химические компоненты используют для создания взрывчатых веществ и других материалов военного назначения.

"Завод является объектом российского ВПК и находится под международными санкциями", — отметили в СБУ.

В местных телеграм-каналах сообщили о как минимум шести взрывах на территории предприятия. С завода эвакуировали работников. По предварительным данным, удар пришелся по установке производства метанола.

"СБУ продолжает системно работать по предприятиям, которые обеспечивают российский ВПК сырьем и компонентами для производства вооружения. Поражение таких объектов снижает темпы производства боеприпасов, затрудняет поставки ресурсов для армии и непосредственно влияет на снижение интенсивности боевых действий против Украины", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что военные Третьего армейского корпуса нанесли удары по российским FPV-дронам и Starlink.

Также мы рассказывали о том, что воины СБУ второй раз успешно ударили по нефтяному терминалу в России.

Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
