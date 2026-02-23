В России атакован важный узел транспортировки нефти — детали от СБУ

Взрыв из-за атаки. Фото иллюстративное: Reuters, СБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Дроны СБУ продолжают наносить сокрушительные удары по объектам врага. На этот раз был поражен важный узел транспортировки российской нефти — НПС "Калейкино" в Татарстане.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ в понедельник, 23 февраля.

Читайте также:

Атака беспилотниками по России

Как отметили в СБУ, в ночь на 23 февраля беспилотниками был атакован сверхважный узел транспортировки российской нефти. Речь идет о НПС "Калейкино" в Татарстане. Расстояние от границы Украины до НПС — более 1200 километров.

Этот объект вблизи города Альметьевск является главной нефтеперекачивающей станцией. Она принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья и смешивает ее перед отправкой на экспорт.

"Станция является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба", — отмечают в СБУ.

Во время удара беспилотниками на "Калейкино" прозвучало шесть взрывов. В результате обстрела произошел масштабный пожар.

"СБУ системно работает над урезанием добычи и транспортировки российской нефти. Наши спецоперации методично уменьшают наполнение российского бюджета нефтедолларами, которые финансируют войну против Украины. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы истощить и постепенно обескровить экономику России", — отметил информированный источник в СБУ.

Атаки по РФ

Ранее СБУ атаковала нефтяной терминал на территории России. Беспилотники поразили "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае. В результате обстрела возник пожар на нефтеперевалочном комплексе.

Также Служба безопасности атаковала российский химзавод "Метафракс Кемикалс". Предприятие, расположенное в Пермском крае, производит составляющие для взрывчатых веществ.

Взрывы раздавались и в Республике Удмуртия, городе Нефтегорск Самарской области и Краснодаре. После этого временно приостановил работу российский аэропорт.