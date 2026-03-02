Видео
Україна
Главная Армия Удар по порту в России — СБУ поразили корабли, радар и ЗРГК

Удар по порту в России — СБУ поразили корабли, радар и ЗРГК

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 15:06
СБУ поразила корабли, ЗРГК и радар в российском порту — что известно
Взрыв в порту. Фото иллюстративное: кадр из видео

Украинские Силы обороны вместе с СБУ атаковали территорию России. Были поражены важные объекты на территории порта "Новороссийск".

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в Службе безопасности Украины в понедельник, 2 марта.

Читайте также:

Атака на российский порт

Беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ вместе с другими составляющими Сил обороны устроили "хлопок" на военных и нефтяных объектах порта "Новороссийск". Они вовлечены в войну против Украины. С ночи в порту пылает масштабный пожар.

По предварительной информации, дроны СБУ поразили:

  • военные корабли;
  • радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300 ПМУ-2 "Фаворит";
  • ЗРГК "Панцирь-С2";
  • шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис".

Терминал, который поразили дроны, является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Он обеспечивает топливом российские группировки, которые воюют в Украине.

"СБУ продолжает системную работу по ослаблению военного, финансового и логистического потенциала врага. Каждая такая спецоперация непосредственно влияет на способность россиян вести боевые действия и получать нефтедолларовые поступления в бюджет. Сезон весенних "хлопков" начат", — сообщил информированный источник в СБУ.

Удары по России

Недавно Служба безопасности Украины также ударила по важному узлу транспортировки российской нефти. Речь идет о НПС "Калейкино" в Татарстане.

Кроме того, дроны СБУ поразили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод. Он расположен в 1750 километрах от границы Украины.

СБУ обстрелы Россия атака
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
