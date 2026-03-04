Атака на порт Новороссийск — какие потери в России

Взрыв в порту. Фото иллюстративное: кадр из видео

После атаки Службы безопасности Украины на порт "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ у врага есть значительные потери. Повреждения получили российские корабли, а также есть жертвы среди моряков.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на источники в СБУ.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки на порт "Новороссийск"

Как известно, в результате атаки на российский порт поражен морской тральщик "Валентин Пикуль". Также получили серьезные повреждения противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов". Кроме того, ликвидированы трое российских моряков, а еще 14 — получили ранения.



В СБУ напомнили, что во время атаки также были поражены радар наведения 30Н6Е2 комплекса С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцирь-С2" и шесть из семи нефтеналивных стендеров на нефтяном терминале "Шесхарис". Пожар в порту продолжался всю ночь.



"СБУ системно достает врага там, где он считает себя в безопасности — в портах, на базах и в глубоком тылу. Для российских военных объектов не существует "защищенных зон". Пока россия ведет войну против Украины, ей нигде не будет спокойно — ни на море, ни на суше, ни в тылу", — сообщил источник.

Атаки Сил обороны на Россию

Украинские военные в ночь на 2 марта ударили по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму. Повреждения получила важная для врага техника.

А 1 марта ВСУ поразили российские РЛС и логистику оккупантов на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины. Захватчики потеряли зенитный ракетный комплекс С-300 и радиолокационную станцию С-300В4.

А в последние дни февраля Силы обороны поразили вражескую пусковую установку ЗРК "С-400 Триумф", ЗРГК "Панцирь-С1" и РСЗО БМ-21 "Град". Кроме того, украинские силы нанесли удары по районам сосредоточения живой силы врага.