ВСУ ударили по складам боеприпасов и личному составу РФ — что известно

Боец Сил обороны. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 4 марта Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских войск. Под атаками оказались склады, логистические объекты и места сосредоточения личного состава противника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Уничтожены важные объекты врага на ВОТ

По информации Сил обороны Украины, в рамках операции по снижению наступательного потенциала российской армии был поражен склад боеприпасов вблизи Нижней Крынки на временно оккупированной территории Донецкой области. Также удар нанесли по складу материально-технических средств неподалеку Чистяково.

Кроме того, украинские военные уничтожили наземный ретранслятор пункта управления ударными беспилотниками типа "Герань/Гербера" в районе Черноморского на временно оккупированной территории Крыма

Отдельно подразделения Сил обороны нанесли удары по местам скопления живой силы российских войск в окрестностях Березового на Днепропетровщине и вблизи Покровска в Донецкой области.

Сейчас потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. В Силах обороны отмечают, что и в дальнейшем будут системно осуществлять удары, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российской армии.

Атаки Сил обороны по объектам РФ

Служба безопасности Украины в ночь на 2 марта осуществила атаку на порт "Новороссийск" в Краснодарском крае России. В результате удара повреждения получили вражеские корабли, также сообщается о погибших и раненых среди российских моряков.

Кроме того, в ночь на 1 марта Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии. Под атакой оказались радиолокационные станции комплексов С-300, логистические объекты и районы сосредоточения личного состава оккупантов как на территории России, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Украинские военные также поразили ряд образцов российской техники, в частности пусковую установку зенитного ракетного комплекса "С-400 Триумф", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".