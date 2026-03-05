Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ВСУ уничтожили позиции и склад боеприпасов оккупантов на ВОТ

ВСУ уничтожили позиции и склад боеприпасов оккупантов на ВОТ

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 13:57
ВСУ ударили по складам боеприпасов и личному составу РФ — что известно
Боец Сил обороны. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 4 марта Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов российских войск. Под атаками оказались склады, логистические объекты и места сосредоточения личного состава противника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Уничтожены важные объекты врага на ВОТ

По информации Сил обороны Украины, в рамках операции по снижению наступательного потенциала российской армии был поражен склад боеприпасов вблизи Нижней Крынки на временно оккупированной территории Донецкой области. Также удар нанесли по складу материально-технических средств неподалеку Чистяково.

Кроме того, украинские военные уничтожили наземный ретранслятор пункта управления ударными беспилотниками типа "Герань/Гербера" в районе Черноморского на временно оккупированной территории Крыма

Отдельно подразделения Сил обороны нанесли удары по местам скопления живой силы российских войск в окрестностях Березового на Днепропетровщине и вблизи Покровска в Донецкой области.

Сейчас потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. В Силах обороны отмечают, что и в дальнейшем будут системно осуществлять удары, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российской армии.

Атаки Сил обороны по объектам РФ

Служба безопасности Украины в ночь на 2 марта осуществила атаку на порт "Новороссийск" в Краснодарском крае России. В результате удара повреждения получили вражеские корабли, также сообщается о погибших и раненых среди российских моряков.

Кроме того, в ночь на 1 марта Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии. Под атакой оказались радиолокационные станции комплексов С-300, логистические объекты и районы сосредоточения личного состава оккупантов как на территории России, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Украинские военные также поразили ряд образцов российской техники, в частности пусковую установку зенитного ракетного комплекса "С-400 Триумф", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

ВСУ Генштаб ВСУ атака Силы обороны Украины ВОТ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации