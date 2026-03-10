Видео
Главная Армия Генштаб ВСУ сообщил об поражении важных объектов РФ

Генштаб ВСУ сообщил об поражении важных объектов РФ

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 14:10
ВСУ атаковали управление БпЛА и артиллерию РФ 10 марта
Пожар на объектах РФ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 10 марта воины Вооруженных сил Украины нанесли удары по ряду важных объектов россиян. В результате были поражены станция РЭБ, пункт управления БпЛА и артиллерия оккупантов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины во вторник, 10 марта.

Читайте также:

Воины ВСУ нанесли удары по ряду важных объектов РФ

По данным Генштаба, в ночь на 10 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли серии поражений по военным объектам российских захватчиков.

Следовательно, украинские ударные дроны успешно атаковали склады горюче-смазочных материалов вблизи Коптевого и Макеевки, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Донецка.

Кроме того, поражен пункт управления ударными БпЛА противника неподалеку Мирнограда, подразделение артиллерии врага в окрестностях Сухецкого и артиллерийскую пушку возле Дорожнянки Донецкой области.

Также украинские военные нанесли огневое поражение по скоплению живой силы противника в районах Новониколаевки (ВОТ Запорожской области), Селидово (ВОТ Донецкой области) и Покровска.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора", — отметили в Генштабе ВСУ.

ЗСУ атакували важливі об'єкти РФ 10 березня
Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Недавно главком ВСУ Александр Сырский рассказал о результатах работы украинских военных в феврале. Он отметил, что воинам ВСУ удается доставать врага также и на его территории. Следовательно, средствами DeepStrike в феврале было поражено 85 целей.

Напомним, 4 марта украинские военные нанесли удары по нескольким важным объектам российских оккупантов. Под атаками ВСУ оказались склады, логистические центры и места скопления личного состава противника.

Также в ночь на 2 марта Служба безопасности Украины атаковала порт "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ. В результате удара российские корабли получили серьезные повреждения.

ВСУ россияне Генштаб ВСУ война в Украине атака украинские военные
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
