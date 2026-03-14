ВСУ поразили аэродром и НПЗ в России

Силы обороны Украины в ночь на 14 марта нанесли серию ударов по военной, логистической и промышленной инфраструктуре на территории России. Так, украинские военные поразили военный аэродром "Майкоп" в Республике Адыгея, нефтеперерабатывающий завод "Афипский" в Краснодарском крае и инфраструктуру порта "Кавказ".

Реклама

Удары по России 14 марта

По данным Генштаба, в рамках противодействия применению оперативно-тактической авиации противника была поражена инфраструктура военного аэродрома "Майкоп" в Республике Адыгея. Там зафиксировано попадание по объектам инфраструктуры аэродрома.

Кроме того, в ночь на 14 марта украинские подразделения нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Афипский" в Краснодарском крае. Отмечается, что годовой объем переработки предприятия составляет 6,25 млн тонн, что составляет около 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ. После попадания на территории объекта возник пожар.

Также под поражение попала инфраструктура порта "Кавказ" в районе Чушки Краснодарского края. Зафиксировано повреждение портовой инфраструктуры. В Силах обороны отмечают, что и нефтеперерабатывающий завод, и порт задействованы в обеспечении российской армии.

Отдельно уточнены результаты предыдущего удара по предприятию военно-промышленного комплекса "Кремний Эл" в Брянске. По информации украинской стороны, поражен основной производственный корпус, где изготавливали интегральные микросхемы для баллистических, крылатых и зенитных ракет различных типов.

В результате удара на территории основного корпуса вспыхнул пожар площадью около 1000 квадратных метров, после чего была разрушена крыша здания. Также повреждено складское помещение, где хранили компоненты для производства микросхем. Площадь возгорания на складе достигла около 400 квадратных метров.

По предварительным оценкам, производство на предприятии "Кремний Эл" может быть остановлено ориентировочно на шесть месяцев. Масштабы ущерба на других пораженных объектах пока уточняются.

"Системное поражение военной инфраструктуры, предприятий ВПК и объектов, задействованных в снабжении российской армии, будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины", — отметили в Генштабе ВСУ.

12 марта СБУ атаковала один из крупнейших нефтяных узлов в России. Речь идет о нефтеперекачивающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае. После поражения на объекте возник масштабный пожар.

Кроме того, ВСУ атаковали Донецкий аэропорт, из которого РФ запускает "шахеды". Украинские военные ударили ракетами ATACMS и SCALP. На месте атаки возник сильный пожар и вторичная детонация.