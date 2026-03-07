Видео
Україна
Главная Армия ВСУ атаковали место хранения "шахедов" в Донецком аэропорту

ВСУ атаковали место хранения "шахедов" в Донецком аэропорту

Ua ru
Дата публикации 7 марта 2026 15:16
Атака на Донецкий аэропорт — ВСУ ударили по месту хранения беспилотников
Донецкий аэропорт. Фото: росСМИ, кадр из видео. Коллаж: Новини.LIVE

В районе Донецкого аэропорта был поражен важный объект РФ. Украинские силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по месту хранения и запуска "шахедов".

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

Читайте также:

Последствия атаки на объекты РФ

Как отметили в Генштабе, в районе Донецкого аэропорта 7 марта было поражено место хранения, подготовки и пуска "шахедов". Украинские военные ударили ракетами ATACMS и SCALP. На месте атаки возник сильный пожар и вторичная детонация.

"Удар нанесен подразделениями Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск совместно с авиацией Воздушных Сил ВСУ", — добавили в Генштабе.

Кроме того, в ночь на 7 марта по противнику была нанесена серия других поражений. В частности, ВСУ ударили по пункту управления БпЛА в районе Дибровы на временно оккупированной территории Луганской области. Также атаковали командно-наблюдательный пункт в районе Кругляковки на временно оккупированной территории Харьковщины.

Силы обороны также били по артиллерийским средствам противника на огневых позициях в районах Тавильжанки на Харьковщине и Воскресенки и Новопавловки в Донецкой области. Зафиксировано поражение сосредоточения живой силы противника в Запорожье и Сумской области.

"Степень нанесенного ущерба и потери врага уточняются", — добавили в Генштабе.

Другие атаки по объектам врага

Недавно украинские военные нанесли удар по фрегату РФ, который атаковал ракетами Украину. Вследствие поражений корабль потерял способность выпускать "Калибры".

Также Силы обороны Украины нанесли удары по складам и логистическим объектам врага. Кроме того, были поражены места сосредоточения личного состава противника.

обстрелы Россия атака Шахед
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
