Головна Армія ЗСУ атакували Донецький аеропорт, з якого РФ запускає "шахеди"

ЗСУ атакували Донецький аеропорт, з якого РФ запускає "шахеди"

Ua ru
Дата публікації: 7 березня 2026 15:16
ЗСУ атакували місце запуску та зберігання БпЛА у Донецькому аеропорту
Донецький аеропорт. Фото: росЗМІ, кадр з відео. Колаж: Новини.LIVE

​Українські сили оборони уразили важливий об'єкт РФ у районі Донецького аеропорту. По місцю зберігання та запуску "шахедів" вдарили ракетами ATACMS та SCALP.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ.

Читайте також:

Наслідки атаки на об'єкти РФ

Як зазначили у Генштабі, у районі Донецького аеропорту 7 березня було уражено місце зберігання, підготовки та пуску "шахедів". Українські військові вдарили ракетами ATACMS та SCALP. На місці атаки виникла сильна пожежа та вторинна детонація.

"Удару завдано підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ", — додали у Генштабі.

Крім того, у ніч проти 7 березня по противнику було завдано серію інших уражень. Зокрема, ЗСУ вдарили по пункту управління БпЛА у районі Діброви на тимчасово окупованій території Луганської області. Також атакували командно-спостережний пункт у районі Кругляківки на тимчасово окупованій території Харківщини.

Сили оборони також били по артилерійських засобах противника на вогневих позиціях у районах Тавільжанки на Харківщині та Воскресенки й Новопавлівки на Донеччині. Зафіксовано ураження зосередження живої сили противника на Запоріжжі та Сумщині.

"Ступінь завданих збитків та втрати ворога уточнюються", — додали у Генштабі.

Інші атаки по об'єктах ворога

Нещодавно українські військові завдали удару по фрегату РФ, який атакував ракетами Україну. Внаслідок уражень корабель втратив здатність випускати "Калібри".

Також Сили оборони України завдали ударів по складах і логістичних об'єктах ворога. Крім того, було уражено місця зосередження особового складу противника.

обстріли війна Росія атака Шахед
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
