Атака СБУ на фрегат "Адмірал Ессен" — корабель більше не може бити Калібрами по Україні

Російський корабель "Адмірал Ессен" потрапив під удар СБУ. Цей фрегат атакував Україну "Калібрами", однак тепер він не здатен випускати ракети.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE в СБУ у четвер, 5 березня.

Подробиці атаки на "Адмірал Ессен"

Фрегат "Адмірал Ессен" був уражений під час атаки СБУ 2 березня на порт "Новоросійськ". Джерела у спецслужбі підтвердили, що під час обстрілу було пошкоджено фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм восьми крилатих ракет "Калібр". Удар припав по середній надбудові корабля, внаслідок атаки:

вибухнули гранатомети відстрілу теплових пасток і розсіювачів радіосигналу;

пошкоджено комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, що відповідає за виявлення радіолокаційного випромінювання та створення перешкод;

уражено радари підсвічування цілей ЗР-90 "Орєх", які є частиною системи наведення корабельного ЗРК;

ймовірно пошкоджено основний оглядовий радар "Фрегат-М2М", саме він відповідає за дальнє виявлення повітряних та надводних цілей.

Наслідки удару по фрегату "Адмірал Ессен". Фото: соцмережі

Внаслідок атаки на палубі виникла пожежа, що тривала близько 18 годин. Щільна та багаторівнева система ворожої ППО навколо Новоросійської бухти та порту виявилася безсилою проти засобів ураження СБУ.

"Корабель отримав критичні пошкодження, які суттєво обмежують можливість застосування ним крилатих ракет "Калібр". Наразі фрегат не може завдавати ударів по території України", — зазначають в СБУ.

Останні атаки СБУ на РФ

Раніше СБУ також завдала удару по важливому вузлу, що відповідав за транспортування російської нафти. Ціль уразили у Татарстані, що за понад 1200 кілометрів від України.

Крім того, дрони Служби безпеки України вдарили по Ухтинському нафтопереробному заводу. Це стало новим рекордом з дальності, адже ціль була розташована за 1750 км від кордону України.