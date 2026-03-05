СБУ атаковали фрегат РФ "Адмирал Эссен", обстреливавший Украину Калибрамы

Из-за атаки СБУ фрегат РФ уже не может бить Калибрами по Украине
Под поражение СБУ попал фрегат "Адмирал Эссен". Этот российский корабль атаковал украинские города "Калибрамы". Теперь он не может выпускать ракеты.
Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ в четверг, 5 марта.
Подробности атаки на "Адмирал Эссен"
Фрегат "Адмирал Эссен" был поражен во время атаки СБУ 2 марта на порт "Новороссийск". Источники в спецслужбе подтвердили, что во время обстрела был поврежден фрегат "Адмирал Эссен", который является носителем восьми крылатых ракет "Калибр". Удар пришелся по средней надстройке корабля, в результате атаки:
- взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала;
- поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, отвечающий за обнаружение радиолокационного излучения и создание помех;
- поражены радары подсветки целей ЗР-90 "Орех", которые являются частью системы наведения корабельного ЗРК;
- вероятно поврежден основной обзорный радар "Фрегат-М2М", именно он отвечает за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.
В результате атаки на палубе возник пожар, который длился около 18 часов. Плотная и многоуровневая система вражеской ПВО вокруг Новороссийской бухты и порта оказалась бессильной против средств поражения СБУ.
"Корабль получил критические повреждения, которые существенно ограничивают возможность применения им крылатых ракет "Калибр". Сейчас фрегат не может наносить удары по территории Украины", — отмечают в СБУ.
Последние атаки СБУ на РФ
Ранее СБУ также нанесла удар по важному узлу, который отвечал за транспортировку российской нефти. Цель поразили в Татарстане, что более чем в 1200 километрах от Украины.
Кроме того, дроны Службы безопасности Украины ударили по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу. Это стало новым рекордом по дальности, ведь цель была расположена в 1750 км от границы Украины.
