Главная Армия Из-за атаки СБУ фрегат РФ уже не может бить Калибрами по Украине

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 14:33
СБУ атаковали фрегат РФ "Адмирал Эссен", обстреливавший Украину Калибрамы
Российский корабль "Адмирал Эссен". Фото: росСМИ

Под поражение СБУ попал фрегат "Адмирал Эссен". Этот российский корабль атаковал украинские города "Калибрамы". Теперь он не может выпускать ракеты.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ в четверг, 5 марта.

Подробности атаки на "Адмирал Эссен"

Фрегат "Адмирал Эссен" был поражен во время атаки СБУ 2 марта на порт "Новороссийск". Источники в спецслужбе подтвердили, что во время обстрела был поврежден фрегат "Адмирал Эссен", который является носителем восьми крылатых ракет "Калибр". Удар пришелся по средней надстройке корабля, в результате атаки:

  • взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала;
  • поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, отвечающий за обнаружение радиолокационного излучения и создание помех;
  • поражены радары подсветки целей ЗР-90 "Орех", которые являются частью системы наведения корабельного ЗРК;
  • вероятно поврежден основной обзорный радар "Фрегат-М2М", именно он отвечает за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.
Наслідки удару СБУ по російському фрегату, який бив по Україні Калібрами
Последствия удара по фрегату "Адмирал Эссен". Фото: соцсети

В результате атаки на палубе возник пожар, который длился около 18 часов. Плотная и многоуровневая система вражеской ПВО вокруг Новороссийской бухты и порта оказалась бессильной против средств поражения СБУ.

"Корабль получил критические повреждения, которые существенно ограничивают возможность применения им крылатых ракет "Калибр". Сейчас фрегат не может наносить удары по территории Украины", — отмечают в СБУ.

Последние атаки СБУ на РФ

Ранее СБУ также нанесла удар по важному узлу, который отвечал за транспортировку российской нефти. Цель поразили в Татарстане, что более чем в 1200 километрах от Украины.

Кроме того, дроны Службы безопасности Украины ударили по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу. Это стало новым рекордом по дальности, ведь цель была расположена в 1750 км от границы Украины.

СБУ обстрелы ракеты атака калибры
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
