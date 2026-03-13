ЗСУ стримали 154 атаки РФ за добу на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія продовжує тиснути по всій лінії фронту, однак Сили оборони стримують наступ і завдають окупантам нових втрат. Протягом минулої доби на фронті сталося 154 бойові зіткнення, а найвищу активність ворог зберігав одразу на кількох напрямках.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.

Як росіяни атакували Україну за добу на фронті

Протягом минулої доби по всій лінії зіткнення відбулося 154 бойові зіткнення. Російська армія завдала одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, здійснила 78 авіаударів і скинула 292 керовані авіабомби. Крім того, противник використав 9112 дронів-камікадзе та провів 4231 обстріл по позиціях українських військ і населених пунктах, із них 201 — із реактивних систем залпового вогню.

Під російськими авіаударами опинилися райони низки населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій і Херсонській областях. На Дніпропетровщині удари фіксувалися поблизу Покровського, Підгаврилівки та Орлів. У Запорізькій області ворог атакував у районах Нового Поля, Самійлівки, Воздвижівки, Копанів, Рівного, Новоукраїнки, Любицького, Новоселівки, Чарівного, Різдвянки та Таврійського. На Херсонщині під авіаудар потрапила Одрадокам'янка.

У відповідь українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили реактивну систему залпового вогню противника, а також ще один важливий об'єкт російських загарбників.

На яких напрямках фронту загострилась ситуація

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках за добу російські війська лише один раз атакували позиції українських захисників, але паралельно здійснили 138 обстрілів по населених пунктах і військових позиціях, у тому числі один — із РСЗВ. Також на цій ділянці ворог завдав шість авіаударів, використавши 14 авіабомб.

Південно-Слобожанський напрямок фронту 13 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку противник один раз намагався прорвати українську оборону в бік Зибиного. На Куп'янському напрямку окупанти тричі йшли вперед у районі Подолів та Глушківки.

Куп'янський напрямок фронту 13 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

Лиманський напрямок протягом доби пережив сім атак, під час яких російські війська намагалися прорватися у бік Ставків, Лимана та Дробишевого.

Лиманський напрямок фронту 13 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

На Слов'янському напрямку українські військові відбили вісім штурмів у напрямку Кривої Луки, Рай-Олександрівки, Різниківки, а також у районах Ямполя, Закітного і Платонівки. На Краматорському напрямку наступальних дій з боку армії РФ не було.

Слов'янський напрямок фронту 13 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

Однією з найгарячіших ділянок залишався Костянтинівський напрямок. Там російські сили 28 разів намагалися прорватися в бік Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки, а також діяли в районах Плещіївки і Русиного Яру.

Костянтинівський напрямок 13 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 27 штурмових дій противника. Бої тривали в районах Мирнограда, Родинського, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки та Новопідгороднього, а також на підступах до Кучерового Яру, Новоолександрівки, Білицького, Гришиного і Новопавлівки.

Покровський напрямок 13 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку армія РФ вісім разів намагалася просунутися в районах Рибного, Березового, Олександрограда та Новогригорівки. Ще 28 атак українські військові відбили на Гуляйпільському напрямку, де противник діяв у районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого, а також у бік Добропілля, Залізничного та Оленокостянтинівки.

Олександрівський напрямок 13 березня. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку протягом доби сталося два боєзіткнення — у бік Приморського та в районі Степногірська. На Придніпровському напрямку штурмових дій із боку противника не зафіксовано. Так само не виявлено і ознак формування наступальних угруповань на Волинському та Поліському напрямках.

Яких втрат зазнала армія РФ за добу

За підсумками доби російська армія втратила 860 військових. Також, за даними українського командування, було знищено або виведено з ладу сім танків, п'ять бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 2071 безпілотний літальний апарат і 189 одиниць автомобільної техніки.

