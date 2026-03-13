Росія атакувала Україну Іскандером і 126 дронами

Військовослужбовець шукає цілі у небі. Фото: Нацполіція України

У ніч на 13 березня Росія завдала по Україні комбінованого удару балістичною ракетою "Іскандер-М" і 126 безпілотниками різних типів. Стало відомо, скільки ворожих цілей знешкодили завдяки роботі ППО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Чим Росія атакувала Україну в ніч проти 13 березня

Окрім балістичної ракети "Іскандер-М", випущеної з території Ростовської області РФ, російська армія також задіяла ударні БпЛА Shahed, "Гербера", "Італмас", а також інші дрони. За наявними даними, близько 80 із них були дронами-камікадзе типу "Шахед".

Запуски безпілотників фіксувалися з кількох напрямків. Йдеться про Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ на території РФ, а також Гвардійське в тимчасово окупованому Криму.

За попередньою інформацією, станом на 08:00 українська протиповітряна оборона знешкодила 117 ворожих безпілотників.

Статистика збитих дронів. Фото: ПС ЗСУ

Водночас повністю уникнути наслідків атаки не вдалося. Зафіксовано влучання балістичної ракети та восьми ударних дронів на семи локаціях. Крім цього, падіння уламків збитих БпЛА зафіксували ще на п'яти локаціях.

Відомо, що в Чернігівській області російський дрон знищив бібліотеку та пошкодив кілька цивільних об'єктів у центрі Новгород-Сіверського.

Також під дроновою атакою цієї ночі опинилась Харківщина, де безпілотник влучив у житлову забудову.