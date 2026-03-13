Видео
Главная Армия Россия запустила по Украине "Искандер" и десятки дронов

Россия запустила по Украине "Искандер" и десятки дронов

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 08:56
Россия атаковала Украину Искандером и 126 дронами
Военнослужащий ищет цели в небе. Фото: Нацполиция Украины

Российские войска начали очередную воздушную атаку по Украине, применив баллистическую ракету из Ростовской области и десятки ударных БпЛА с нескольких направлений. К утру 13 марта украинская противовоздушная оборона сбила или подавила большинство беспилотников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Чем Россия атаковала Украину в ночь на 13 марта

Кроме баллистической ракеты "Искандер-М", выпущенной с территории Ростовской области РФ, российская армия также задействовала ударные БпЛА Shahed, "Гербера", "Италмас", а также другие дроны. По имеющимся данным, около 80 из них были дронами-камикадзе типа "Шахед".

Запуски беспилотников фиксировались с нескольких направлений. Речь идет о Брянске, Ореле, Курске, Миллерово, Приморско-Ахтарске на территории РФ, а также Гвардейском во временно оккупированном Крыму.

По предварительной информации, по состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона обезвредила 117 вражеских беспилотников.

null
Статистика сбитых дронов. Фото: ПС ВСУ

В то же время полностью избежать последствий атаки не удалось. Зафиксировано попадание баллистической ракеты и восьми ударных дронов на семи локациях. Кроме этого, падение обломков сбитых БпЛА зафиксировали еще на пяти локациях.

Известно, что в Черниговской области российский дрон уничтожил библиотеку и повредил несколько гражданских объектов в центре Новгород-Северского.

Также под дроновой атакой этой ночью оказалась Харьковщина, где беспилотник попал в жилую застройку.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
