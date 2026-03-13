Видео
Главная Армия Россияне усилили штурмы сразу на нескольких направлениях фронта

Россияне усилили штурмы сразу на нескольких направлениях фронта

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 09:49
ВСУ сдержали 154 атаки РФ за сутки на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Украинское командование сообщило о 154 боевых столкновениях за сутки, массированном применении авиации, дронов-камикадзе, артиллерии и КАБ со стороны России, а также о значительных потерях российских войск. Наиболее интенсивно противник действовал, в частности, на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях фронта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки по всей линии соприкосновения произошло 154 боевых столкновения. Российская армия нанесла один ракетный удар с применением одной ракеты, осуществила 78 авиаударов и сбросила 292 управляемые авиабомбы. Кроме того, противник использовал 9112 дронов-камикадзе и провел 4231 обстрел по позициям украинских войск и населенным пунктам, из них 201 - из реактивных систем залпового огня.

Под российскими авиаударами оказались районы ряда населенных пунктов в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях. На Днепропетровщине удары фиксировались вблизи Покровского, Подгавриловки и Орлов. В Запорожской области враг атаковал в районах Нового Поля, Самойловки, Воздвижевки, Копанов, Ровно, Новоукраинки, Любицкого, Новоселовки, Чаривного, Рождественки и Таврического. На Херсонщине под авиаудар попала Одрадокаменка.

В ответ украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили реактивную систему залпового огня противника, а также еще один важный объект российских захватчиков.

На каких направлениях фронта обострилась ситуация

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за сутки российские войска лишь один раз атаковали позиции украинских защитников, но параллельно осуществили 138 обстрелов по населенным пунктам и военным позициям, в том числе один — из РСЗО. Также на этом участке враг нанес шесть авиаударов, использовав 14 авиабомб.

Південно-слобожанський напрямок фронту
Южно-Слобожанское направление фронта 13 марта. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз пытался прорвать украинскую оборону в сторону Зыбино. На Купянском направлении оккупанты трижды шли вперед в районе Подолов и Глушковки.

Куп'янський напрямок фронту
Купянское направление фронта 13 марта. Фото: Генштаб ВСУ

Лиманское направление в течение суток пережило семь атак, во время которых российские войска пытались прорваться в сторону Ставки, Лимана и Дробышево.

Лиманський напрямок фронту
Лиманское направление фронта 13 марта. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском направлении украинские военные отбили восемь штурмов в направлении Кривой Луки, Рай-Александровки, Резниковки, а также в районах Ямполя, Закитного и Платоновки. На Краматорском направлении наступательных действий со стороны армии РФ не было.

Слов'янський напрямок фронту
Славянское направление фронта 13 марта. Фото: Генштаб ВСУ

Одним из самых горячих участков оставалось Константиновское направление. Там российские силы 28 раз пытались прорваться в сторону Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Степановки, Новопавловки и Софиевки, а также действовали в районах Плещеевки и Русиного Яра.

Костянтинівський напрямок фронту
Константиновское направление 13 марта. Фото: Генштаб ВСУ

На Покровском направлении Силы обороны остановили 27 штурмовых действий противника. Бои продолжались в районах Мирнограда, Родинского, Котлиного, Удачного, Новониколаевки и Новоподгороднего, а также на подступах к Кучеровому Яру, Новоалександровке, Белицкому, Гришиному и Новопавловке.

Покровський напрямок фронту
Покровское направление 13 марта. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском направлении армия РФ восемь раз пыталась продвинуться в районах Рыбного, Березового, Александрограда и Новогригорьевки. Еще 28 атак украинские военные отбили на Гуляйпольском направлении, где противник действовал в районах Гуляйполя, Мирного, Зеленого, а также в сторону Доброполья, Железнодорожного и Оленоконстантиновки.

Олександрівський напрямок фронту
Александровское направление 13 марта. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении в течение суток произошло два боестолкновения - в сторону Приморского и в районе Степногорска. На Приднепровском направлении штурмовых действий со стороны противника не зафиксировано. Так же не обнаружено и признаков формирования наступательных группировок на Волынском и Полесском направлениях.

Какие потери понесла армия РФ за сутки

По итогам суток российская армия потеряла 860 военных. Также, по данным украинского командования, было уничтожено или выведено из строя семь танков, пять боевых бронированных машин, 50 артиллерийских систем, четыре реактивные системы залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 2071 беспилотный летательный аппарат и 189 единиц автомобильной техники.

Беспилотники существенно изменили ход боевых действий на фронте. Эксперт объяснил, почему война без дронов уже невозможна.

Также в Воздушных силах ВСУ раскрыли детали относительно ночной атаки России по Украине 13 марта.

ВСУ война в Украине Александр Сырский фронт ситуация на фронте боевые действия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
