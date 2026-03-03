Мобілізація в Росії — у ворога проблеми з особовим складом

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має проблеми з особовим складом. Попри це ворог нарощує дрони та продовжує наступальні дії.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 3 березня.

Проблеми РФ з особовим складом

Зеленський розповів, що зараз зі сторони РФ відчувається слабкість в питанні особового складу. На його думку, в росіян є проблема з підготовкою військових і браком часу на тренування. Водночас він наголосив, що це не привід для розслаблення, адже ворог продовжує наступальні дії.

"Складнішою зараз є ситуація з дронами. Останнім часом Росія значно наростила їхню кількість і створює так звані "кілзони", які ускладнюють українську логістику. Однак значні втрати росіян все ж починають впливати на ситуацію на фронті", — сказав президент.

Також глава держави додав, що сила армії та єдність суспільства безпосередньо впливають на переговорний процес. За його словами, злагоджена робота армії, влади та суспільства посилює позиції України за столом переговорів.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що українські військові повинні робити все, аби буферна зона Росії і України в напрямку Харківщини була з боку російської сторони.

"Тоді артилерія не зможе діставати до українських міст. Проти авіаційних бомб ефективні сучасні системи ППО, зокрема Patriot. Якщо таких комплексів буде більше, російська авіація не зможе безкарно застосовувати керовані авіабомби проти Харкова, Запоріжжя, Миколаєва чи Херсона", — заявив президент.

Водночас сказав, що універсального рішення для захисту України від російських атак не існує і перенести інфраструктуру під землю повністю неможливо. Однак у нас максимально укріплюють стратегічні об'єкти енергопостачання та водопостачання.

Раніше Зеленський розповів, що щомісяця Україна мобілізує 30-40 тисяс людей. Росія теж має проблеми з набором в армію і набирає лише на 10 тисяч більше.

Також президент повідомив, що з початку року Україна повернула 460 квадратних кілометрів своєї території. Росія втрачає на війні близько 35 тисяч людей на місяць.