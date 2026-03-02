Відео
Головна Армія Зеленський попередив про нову хвилю атак від РФ — що під загрозою

Зеленський попередив про нову хвилю атак від РФ — що під загрозою

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 13:19
Обстріли України — Росія готує нову хвилю ударів
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські війська готують нову хвилю атак по Україні. Ворог планує бити по по інфраструктурі, логістиці та по водопостачанню.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Читайте також:

Росія готує нові обстріли України

"Росія готує нову хвилю, буде бити по інфраструктурі, логістиці та по воді. Хочуть, щоб у нас були проблеми саме з водою. Громади повинні зосередитись над цим викликом", — наголосив Володимир Зеленський. 

Новина доповнюється...

Володимир Зеленський обстріли водопостачання війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
