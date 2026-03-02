Відео
Росія запустила десятки дронів по Україні — скільки не збили

Росія запустила десятки дронів по Україні — скільки не збили

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 08:40
Повітряні сили повідомили про результати нічної атаки БпЛА
Бійці мобільної вогневої групи. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч на 2 березня Росія запустила по Україні 94 ударні БпЛА різних типів, серед них близько 70 "Шахедів". Стало відомо про результати роботи ППО та скільки дронів не вдалося ліквідувати.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на звіт Командування ПС ЗСУ.



Результати роботи ППО в Україні 2 березня

Запуски фіксували з напрямків Орел, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ на території РФ, а також із району Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим.

Для протидії повітряній атаці залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

null
Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередніми підрахунками, станом на 08:00 збито або подавлено 84 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Окремо зазначається, що десять ударних безпілотників влучили у чотирьох локаціях. Уламки збитих дронів упали ще у двох місцях.

Раніше зазначалося, що Україна та Нідерланди розширять проєкт щодо виробництва дронів.

Тим часом британський прем'єр Кір Стармер заявив, що український досвід збиття дронів потрібен на Близькому Сході.

Окремо в Україні розглядають варіанти, як протидіяти балістичним російським атакам. Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про нові проєкти.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
