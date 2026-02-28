Відео
Україна та Нідерланди розширюють проєкт "Лінія дронів"

Україна та Нідерланди розширюють проєкт "Лінія дронів"

Ua ru
Дата публікації: 28 лютого 2026 19:32
Федоров зустрівся з міністром оборони Нідерландів — про що домовились
Зустріч Михайла Федорова з Ділан Єшільгоз-Зегеріус. Фото: Міноборони

Україна розширює проєкт "Лінія дронів" у співпраці з Нідерландами. Для цього сторони домовилися про залучення додаткових ресурсів і посилення фінансування БпЛА-напряму.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров після зустрічі з віцепрем'єр-міністеркою — міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус, повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Федоров зустрівся з головою Міноборони Нідерландів

Під час зустрічі сторони узгодили подальші кроки з масштабування ініціативи.

"Лінія дронів сьогодні об'єднує понад 1 000 екіпажів. У січні-лютому вони знищували кожного третього російського військового на фронті. Наша мета — розвивати БпЛА-складник у корпусах. Ми вже почали фінансувати створення дронових полків і масштабуємо цей досвід на всі корпуси", — зазначив Федоров.

Окремо під час зустрічі обговорили підтримку програми F-16, протидію російському "тіньовому флоту", розвиток радарного поля та постачання далекобійних артилерійських боєприпасів. Міністр подякував Нідерландам за системну допомогу, зокрема за рішення передати ракети PAC-3 і фінансування програми PURL.

Також Україна готова надавати партнерам доступ до власних оборонних інновацій і працює над створенням постійного механізму обміну даними та технологіями.

Останні заяви Михайла Федорова

Міністр оборони повідомив, що держава гостро потребує ракет PAC-3 для ефективного захисту від балістичних загроз. За його словами, одним із можливих рішень є створення спільних консорціумів із міжнародними партнерами та розвиток власних оборонних проєктів.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив Міноборони одночасно зміцнювати військову спроможність і підтримувати дипломатичні зусилля, щоб примусити Росію до миру. Глава держави окреслив три ключові завдання, які Україна має реалізувати для досягнення своїх цілей у війні.

Водночас у Міноборони триває робота над масштабною реформою системи мобілізації. У відомстві наголошують, що комплексні зміни мають усунути проблеми, які накопичувалися роками, та зробити процес більш ефективним і прозорим.

Михайло Федоров Міноборони Нідерланди Україна дрони
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
