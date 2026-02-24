Війна в Україні — Федоров озвучив план нашої держави

Міністр оборони Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

Президент України Володимир Зеленський поставив перед Міністерством оборони завдання посилювати оборону паралельно з дипломатією, аби змусити Росію до миру. Так, наша держава має три конкретні цілі у цій війні.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив міністр оборони Михайло Федоров.

Реклама

Читайте також:

План України у війні з РФ

"Щодня кожен українець думає про одне: коли закінчиться війна. Ми хочемо миру більше, ніж будь-хто у світі. Президент, переговорна група, дипломати щодня працюють, щоб його наблизити. Але Росія продовжує воювати, бо вірить, що може зламати нас силою та ресурсом", — сказав Федоров.

За його словами, Міноборони отримало від Зеленського чітке завдання — паралельно з дипломатією посилювати оборону так, щоб змусити росіян до миру. Так, наш план війни — це три конкретні цілі:

Закрити небо

Міністр наголосив, що зараз найголовніший пріоритет — захистити цивільних та інфраструктуру. Наразі у військових мета ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів. Для цього вже запустили багаторівневу систему "малої" ППО та масштабування перехоплювачів.

Зупинити ворога на землі, у морі та кіберпросторі

Федоров нагадав, що за кожен кілометр української землі у Донецькій області ворог платить 156 солдатами на один квадратний кілометр. Однак Україна орієнтується і хоче збільшити показники до понад 200 вбитих окупантів на один квадратний кілометр.

"Це рівень втрат, за якого просування стає неможливим. Наша мета — зупинити ворога в кожному домені — на землі, у морі та кіберпросторі. Ми знаємо, як цього досягти. Є конкретний перелік рішень і проєктів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних", — поділився очільник Міноборони.

Позбавити росію економічного ресурсу воювати

Міністр зазначив, що війна в Україні досі триває, оскільки Росія має на це гроші. Головне джерело її доходу — це нафта, оскільки РФ продає її по всьому світу через так званий тіньовий флот. Однак якщо перекрити цей канал, ресурс на війну різко скоротиться.

За словами Михайла Федорова, для цього потрібно посилити санкції, координувати з партнерами, стратегію протидії "тіньовому флоту" та спільні дії з партнерами в морі.

Він додав, що це не просто пункти, а план з конкретними вимірюваними цілями та результатами, який можна реалізувати за допомогою кількох інструментів:

партнерства (win-win співпраця для досягнення рекордного обсягу міжнародної допомоги вже цього року. Для закупівлі дронів, стабільних виплат військовим і посилення ППО та інших потреб систем оборони);

(win-win співпраця для досягнення рекордного обсягу міжнародної допомоги вже цього року. Для закупівлі дронів, стабільних виплат військовим і посилення ППО та інших потреб систем оборони); технологічна перевага (потрібно бути щонайменше на 10 кроків попереду ворога в кожному технологічному циклі);

(потрібно бути щонайменше на 10 кроків попереду ворога в кожному технологічному циклі); математика війни (завдяки системі єБалів через DELTA Україна отримує якісні дані з поля бою. Наступний крок — перетворити дані на вирішальну силу та бачити більше).

"Мир в Україні настане тоді, коли небо буде закрите, російська армія втратить наступальний потенціал, а економіка росії не витримає навантаження. Ми щодня працюємо для цього. Щоб кожен день війни став загрозою для існування росії", — підсумував міністр.

Раніше Федоров анонсував збільшення оборонної підтримки України від партнерів. Йдеться про 38 мільярдів доларів допомоги. Значна частина цих коштів піде на систему протиповітряної оборони та дрони.

Крім того, очільник Міноборони наголосив, що Україні потрібно посилювати оборону, аби змусити Росію до завершення війни. Він представив конкретні оборонні цілі на рік і проєкти, що вже реалізуються з партнерами.