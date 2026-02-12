Війна в Україні — як змусити Росію до миру

Михайло Федоров. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Росія — єдина сторона, яка не хоче миру. Через це Україні потрібно посилювати оборону, аби змусити Росію до завершення війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням слова Михайла Федорова під час засідання Контактної групи з питань оборони України.

Як змусити Росію до миру

Міністр представить під час засідання конкретні оборонні цілі на рік і проєкти, що вже реалізуються з партнерами. Серед пріоритетів — фінансування українських дронів і ракет, створення дроноштурмових підрозділів, а також забезпечення військових боєприпасами й ППО.

"Україна пропонує нашим партнерам не лише запити, а й рішення та досвід, корисний для НАТО", — наголосив міністр.

Крім того, він закликав посилити санкції проти Росії, зокрема, обмежити діяльність її "тіньового флоту".

Нагадаємо, раніше Федоров відповів, скільки військових РФ ліквідували ЗСУ у січні. Йдеться про 30 тисяч окупантів.

Також міністр анонсував зміни у мобілізаційному законодавстві. Наразі міністерство вже працює над цим.