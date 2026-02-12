Втрати окупантів на фронті — скільки росіян ліквідували у січні

Михайло Федоров. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Збройні сили України у січні ліквідували 30 тисяч російських військових на фронті. Стратегія України на полі бою працює.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на слова міністра оборони Михайла Федорова перед засіданням Ради Україна-НАТО в Брюсселі.

Втрати окупантів на фронті у січні

Як відомо, Михайло Федоров представить партнерам своє бачення щодо протистояння російській агресії під час зустрічі у форматі "Рамштайн". Він наголосив, що стратегія України на полі бою працює.

"Наша стратегія працює. Ми ліквідували 35 тисяч росіян у грудні, 30 тисяч росіян у січні, і в нас є бачення на цей рік", — зазначив міністр.

Він додав, що Росія вдається до енергетичного терору, бо не може перемогти українську армію на полі бою.

Нагадаємо, українські дрони ліквідували двох найманців армії РФ із Нігерії. Контракти з російською армією чоловіки підписали у другій половині 2025 року.

Водночас ЗМІ повідомляли, що втрати Росії на фронті перевищують кількість мобілізованих. Західні чиновники наголошують про прогрес у прагненні ЗСУ завдати більшої шкоди на лінії фронту.