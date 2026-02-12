Потери оккупантов на фронте - сколько россиян ликвидировали в январе

Михаил Федоров. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Вооруженные силы Украины в январе ликвидировали 30 тысяч российских военных на фронте. Стратегия Украины на поле боя работает.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова министра обороны Михаила Федорова перед заседанием Совета Украина-НАТО в Брюсселе.

Потери оккупантов на фронте в январе

Как известно, Михаил Федоров представит партнерам свое видение противостояния российской агрессии во время встречи в формате "Рамштайн". Он отметил, что стратегия Украины на поле боя работает.

"Наша стратегия работает. Мы ликвидировали 35 тысяч россиян в декабре, 30 тысяч россиян в январе, и у нас есть видение на этот год", — отметил министр.

Также по словам Федорова, в декабре Вооруженными силами Украины было ликвидировано 35 тысяч россиян.

"Все эти данные верифицированы. Стратегическая цель Украины - не менее 50 тысяч подтвержденных потерь врага ежемесячно, сообщил министр обороны", — сказал он.

Он добавил, что Россия прибегает к энергетическому террору, потому что не может победить украинскую армию на поле боя.

Напомним, украинские дроны ликвидировали двух наемников армии РФ из Нигерии. Контракты с российской армией мужчины подписали во второй половине 2025 года.

В то же время СМИ сообщали, что потери России на фронте превышают количество мобилизованных. Западные чиновники отмечают прогресс в стремлении ВСУ нанести больший ущерб на линии фронта.