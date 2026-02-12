Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Сколько военных РФ ликвидировали ВСУ в январе — Федоров назвал цифры

Сколько военных РФ ликвидировали ВСУ в январе — Федоров назвал цифры

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 16:07
Потери оккупантов на фронте - сколько россиян ликвидировали в январе
Михаил Федоров. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Вооруженные силы Украины в январе ликвидировали 30 тысяч российских военных на фронте. Стратегия Украины на поле боя работает.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на слова министра обороны Михаила Федорова перед заседанием Совета Украина-НАТО в Брюсселе. 

Реклама
Читайте также:

Потери оккупантов на фронте в январе

Как известно, Михаил Федоров представит партнерам свое видение противостояния российской агрессии во время встречи в формате "Рамштайн". Он отметил, что стратегия Украины на поле боя работает.

"Наша стратегия работает. Мы ликвидировали 35 тысяч россиян в декабре, 30 тысяч россиян в январе, и у нас есть видение на этот год", — отметил министр.

Также по словам Федорова, в декабре Вооруженными силами Украины было ликвидировано 35 тысяч россиян.

"Все эти данные верифицированы. Стратегическая цель Украины - не менее 50 тысяч подтвержденных потерь врага ежемесячно, сообщил министр обороны", — сказал он.

Он добавил, что Россия прибегает к энергетическому террору, потому что не может победить украинскую армию на поле боя.

Напомним, украинские дроны ликвидировали двух наемников армии РФ из Нигерии. Контракты с российской армией мужчины подписали во второй половине 2025 года.

В то же время СМИ сообщали, что потери России на фронте превышают количество мобилизованных. Западные чиновники отмечают прогресс в стремлении ВСУ нанести больший ущерб на линии фронта.

Михаил Федоров россияне война в Украине фронт потери оккупантов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации