Українські дрони ліквідували двох найманців армії РФ із Нігерії
На Луганщині українські розвідники виявили тіла двох громадян Нігерії. Вони воювали на боці російських збройних сил та були ліквідовані дронами.
у четвер, 12 лютого
Найманці в армії РФ
Ідентифіковані загиблі — Хамзат Казіна Калаволе (03.04.1983) та Мбаха Стівен Удока (07.01.1988). Обидва служили у складі 423-го гвардійського мотострілецького полку 4-ї гвардійської танкової кантемирівської дивізії.
Контракти з російською армією чоловіки підписали у другій половині 2025 року: Калаволе — 29 серпня, Удока — 28 вересня. Мбаха Стівен Удока фактично не проходив жодної підготовки: уже за п’ять днів його зарахували до частини і того ж дня відправили на тимчасово окуповані території України. Щодо Калаволе, документи про підготовку відсутні, але є висока ймовірність, що він також не мав військового досвіду. У Нігерії в нього залишилася дружина та троє дітей.
Обидва загинули наприкінці листопада під час спроби штурму українських позицій на Луганщині. Проте до стрілецького бою вони так і не дійшли — найманців ліквідували ударом дрона.
