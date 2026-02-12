Українські дрони ліквідували двох найманців армії РФ із Нігерії

Найманці з Нігерії до армії РФ. Фото: ГУР

На Луганщині українські розвідники виявили тіла двох громадян Нігерії. Вони воювали на боці російських збройних сил та були ліквідовані дронами.

Про це повідомляє ГУР у Telegram у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Найманці в армії РФ

Ідентифіковані загиблі — Хамзат Казіна Калаволе (03.04.1983) та Мбаха Стівен Удока (07.01.1988). Обидва служили у складі 423-го гвардійського мотострілецького полку 4-ї гвардійської танкової кантемирівської дивізії.

Контракти з російською армією чоловіки підписали у другій половині 2025 року: Калаволе — 29 серпня, Удока — 28 вересня. Мбаха Стівен Удока фактично не проходив жодної підготовки: уже за п’ять днів його зарахували до частини і того ж дня відправили на тимчасово окуповані території України. Щодо Калаволе, документи про підготовку відсутні, але є висока ймовірність, що він також не мав військового досвіду. У Нігерії в нього залишилася дружина та троє дітей.

Обидва загинули наприкінці листопада під час спроби штурму українських позицій на Луганщині. Проте до стрілецького бою вони так і не дійшли — найманців ліквідували ударом дрона.

Ліквідовані найманці з Нігерії. Фото: ГУР

Найманці з Нігерії до армії РФ. Фото: ГУР

Контракти найманців. Фото: ГУР

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що за грудень 2025 року Росія втратила 35 тисяч військових.

А до цього Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ щомісяця втрачає більше військових, ніж здатна компенсувати мобілізацією.