Наемники из Нигерии в армию РФ. Фото: ГУР

На Луганщине украинские разведчики обнаружили тела двух граждан Нигерии. Они воевали на стороне российских вооруженных сил и были ликвидированы дронами.

Об этом сообщает ГУР в Telegram в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Пост ГУР. Фото: скриншот

Наемники в армии РФ

Идентифицированные погибшие — Хамзат Казина Калаволе (03.04.1983) и Мбаха Стивен Удока (07.01.1988). Оба служили в составе 423-го гвардейского мотострелкового полка 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

Контракты с российской армией мужчины подписали во второй половине 2025 года: Калаволе — 29 августа, Удока — 28 сентября. Мбаха Стивен Удока фактически не проходил никакой подготовки: уже через пять дней его зачислили в часть и в тот же день отправили на временно оккупированные территории Украины. Что касается Калаволе, документы о подготовке отсутствуют, но есть высокая вероятность, что он также не имел военного опыта. В Нигерии у него осталась жена и трое детей.

Оба погибли в конце ноября во время попытки штурма украинских позиций на Луганщине. Однако до стрелкового боя они так и не дошли — наемников ликвидировали ударом дрона.

Ликвидированные наемники из Нигерии. Фото: ГУР

Наемники из Нигерии в армию РФ. Фото: ГУР

Контракты наемников. Фото: ГУР

Напомним, что ранее стало известно, что за декабрь 2025 года Россия потеряла 35 тысяч военных.

А до этого Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ ежемесячно теряет больше военных, чем способна компенсировать мобилизацией.