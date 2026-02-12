Война в Украине — как заставить Россию к миру

Федоров озвучил шаги, которые заставят Россию к миру
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Россия - единственная сторона, которая не хочет мира. Поэтому Украине нужно усиливать оборону, чтобы заставить Россию к завершению войны.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой слова Михаила Федорова во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Как заставить Россию к миру
Министр представит во время заседания конкретные оборонные цели на год и проекты, которые уже реализуются с партнерами. Среди приоритетов — финансирование украинских дронов и ракет, создание дроноштурмовых подразделений, а также обеспечение военных боеприпасами и ПВО.
"Украина предлагает нашим партнерам не только запросы, но и решения и опыт, полезный для НАТО", — подчеркнул министр.
Кроме того, он призвал усилить санкции против России, в частности, ограничить деятельность ее "теневого флота".
Напомним, ранее Федоров ответил, сколько военных РФ ликвидировали ВСУ в январе. Речь идет о 30 тысячах оккупантов.
Также министр анонсировал изменения в мобилизационном законодательстве. Сейчас министерство уже работает над этим.
