Главная Армия Федоров озвучил шаги, которые заставят Россию к миру

Федоров озвучил шаги, которые заставят Россию к миру

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 18:02
Война в Украине — как заставить Россию к миру
Михаил Федоров. Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что Россия - единственная сторона, которая не хочет мира. Поэтому Украине нужно усиливать оборону, чтобы заставить Россию к завершению войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой слова Михаила Федорова во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Как заставить Россию к миру

Министр представит во время заседания конкретные оборонные цели на год и проекты, которые уже реализуются с партнерами. Среди приоритетов — финансирование украинских дронов и ракет, создание дроноштурмовых подразделений, а также обеспечение военных боеприпасами и ПВО.

"Украина предлагает нашим партнерам не только запросы, но и решения и опыт, полезный для НАТО", — подчеркнул министр.

Кроме того, он призвал усилить санкции против России, в частности, ограничить деятельность ее "теневого флота".

Напомним, ранее Федоров ответил, сколько военных РФ ликвидировали ВСУ в январе. Речь идет о 30 тысячах оккупантов.

Также министр анонсировал изменения в мобилизационном законодательстве. Сейчас министерство уже работает над этим.

Михаил Федоров ПВО Рамштайн война в Украине мирные переговоры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
