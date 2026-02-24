План Украины для войны — Федоров назвал три главные цели

Министр обороны Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

Министерство обороны получило задание от президента Владимира Зеленского параллельно с дипломатией усиливать оборону на фронте. Такая выгодная позиция Украины заставит Россию пойти на мир.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил министр обороны Михаил Федоров.

План Украины в войне с РФ

"Ежедневно каждый украинец думает об одном: когда закончится война. Мы хотим мира больше, чем кто-либо в мире. Президент, переговорная группа, дипломаты ежедневно работают, чтобы его приблизить. Но Россия продолжает воевать, потому что верит, что может сломать нас силой и ресурсом", — сказал Федоров.

По его словам, Минобороны получило от Зеленского четкую задачу — параллельно с дипломатией усиливать оборону так, чтобы заставить россиян к миру. Так, наш план войны — это три конкретные цели:

Закрыть небо

Министр подчеркнул, что сейчас самый главный приоритет — защитить гражданских и инфраструктуру. Сейчас у военных цель идентифицировать 100% воздушных угроз в реальном времени и перехватывать не менее 95% ракет и дронов. Для этого уже запустили многоуровневую систему "малой" ПВО и масштабирование перехватчиков.

Остановить врага на земле, в море и киберпространстве

Федоров напомнил, что за каждый километр украинской земли в Донецкой области враг платит 156 солдатами на один квадратный километр. Однако Украина ориентируется и хочет увеличить показатели до более 200 убитых оккупантов на один квадратный километр.

"Это уровень потерь, при котором продвижение становится невозможным. Наша цель — остановить врага в каждом домене — на земле, в море и киберпространстве. Мы знаем, как этого достичь. Есть конкретный перечень решений и проектов: от улучшения системы закупок и окончания корпусной реформы до трансформации системы подготовки и управления на основе данных", — поделился глава Минобороны.

Лишить Россию экономического ресурса воевать

Министр отметил, что война в Украине до сих пор продолжается, поскольку у России есть на это деньги. Главный источник ее дохода — это нефть, поскольку РФ продает ее по всему миру через так называемый теневой флот. Однако если перекрыть этот канал, ресурс на войну резко сократится.

По словам Михаила Федорова, для этого нужно усилить санкции, координировать с партнерами, стратегию противодействия "теневому флоту" и совместные действия с партнерами в море.

Он добавил, что это не просто пункты, а план с конкретными измеряемыми целями и результатами, который можно реализовать с помощью нескольких инструментов:

партнерства (win-win сотрудничество для достижения рекордного объема международной помощи уже в этом году. Для закупки дронов, стабильных выплат военным и усиления ПВО и других потребностей систем обороны);

(win-win сотрудничество для достижения рекордного объема международной помощи уже в этом году. Для закупки дронов, стабильных выплат военным и усиления ПВО и других потребностей систем обороны); технологическое преимущество (нужно быть как минимум на 10 шагов впереди врага в каждом технологическом цикле);

(нужно быть как минимум на 10 шагов впереди врага в каждом технологическом цикле); математика войны (благодаря системе еБалов через DELTA Украина получает качественные данные с поля боя. Следующий шаг - превратить данные в решающую силу и видеть больше).

"Мир в Украине наступит тогда, когда небо будет закрыто, российская армия потеряет наступательный потенциал, а экономика России не выдержит нагрузки. Мы ежедневно работаем для этого. Чтобы каждый день войны стал угрозой для существования россии", — подытожил министр.

Ранее Федоров анонсировал увеличение оборонной поддержки Украины от партнеров. Речь идет о 38 миллиардах долларов помощи. Значительная часть этих средств пойдет на систему противовоздушной обороны и дроны.

Кроме того, глава Минобороны подчеркнул, что Украине нужно усиливать оборону, чтобы заставить Россию к завершению войны. Он представил конкретные оборонные цели на год и проекты, которые уже реализуются с партнерами.