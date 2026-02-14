Видео
Україна
Главная Армия Сколько солдат теряет РФ за каждый километр на Донбассе — данные Зеленского

Сколько солдат теряет РФ за каждый километр на Донбассе — данные Зеленского

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 15:38
Потери оккупантов на Донбассе — сколько россиян погибает за каждый километр
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Россия теряет 156 своих военных убитыми или ранеными за каждый километр оккупированной территории в Донецкой области. Только в декабре наши военные ликвидировали около 35 тысяч оккупантов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сказал Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также:

Потери оккупантов в Донецкой области

Во время своего выступления Зеленский рассказал, что означает месяц войны для российского диктатора Владимира Путина. По его словам, только в декабре Силы обороны ликвидировали 35 тысяч оккупантов — убитыми и ранеными.

Уже в январе штурмов врага было меньше и российские потери составили 30 тысяч убитыми и ранеными.

"Есть даже четкая цена, которую Россия платит за каждый километр оккупированной украинской земли. На фронте в Донецкой области — это одно из самых интенсивных направлений, и все об этом знают — цена, которую Россия платит за один километр — это 156 солдат", — сказал президент.

В то же время глава государства отметил, что каждый месяц Россия мобилизует около 40 тысяч человек, но не все попадают на линию фронта. Так, размер российского контингента в Украине в этом году не растет.

Напомним, ранее Михаил Федоров рассказал, что в январе ВСУ ликвидировали 30 тысяч российских военных на фронте. По его словам, стратегия Украины на поле боя работает.

Кроме того, украинские дроны ликвидировали двух наемников армии РФ из Нигерии. Это случилось в Луганской области.

Владимир Зеленский Донецкая область оккупация потери оккупантов Мюнхенская конференция безопасности 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
