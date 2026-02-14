Втрати окупантів на Донбасі — скільки росіян гине за кожен кілометр

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Росія втрачає 156 своїх військових вбитими або пораненими за кожен кілометр окупованої території у Донецькій області. Лише в грудні наші військові ліквідували близько 35 тисяч окупантів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це сказав Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції.

Втрати окупантів у Донецькій області

Під час свого виступу Зеленський розповів, що означає місяць війни для російського диктатора Володимира Путіна. За його словами, лише в грудні Сили оборони ліквідували 35 тисяч окупантів — вбити та пораненими.

Вже у січні штурмів ворога було менше і російські втрати склали 30 тисяч вбитими та пораненими.

"Є навіть чітка ціна, яку Росія платить за кожний кілометр окупованої української землі. На фронті на Донеччині — це один із найбільш інтенсивних напрямків, і всі про це знають — ціна, яку Росія платить за один кілометр — це 156 солдат", — сказав президент.

Водночас глава держави зазначив, що кожного місяця Росія мобілізує близько 40 тисяч людей, але не всі потрапляють на лінію фронту. Так, розмір російського контингенту в Україні цьогоріч не зростає.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров розповів, що у січні ЗСУ ліквідували 30 тисяч російських військових на фронті. За його словами, стратегія України на полі бою працює.

Крім того, українські дрони ліквідували двох найманців армії РФ із Нігерії. Це трапилося у Луганській області.