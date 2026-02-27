Відео
Україна
Протибалістичні ракети для України — Міноборони готує проєкти

Дата публікації: 27 лютого 2026 13:08
Україні бракує ПАК-3 для ППО — Федоров про захист від балістики
Михайло Федоров. Фото: УНІАН

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що Україні критично не вистачає ракет ПАК-3 для захисту від балістичних ракет. Одним із рішень може стати запуск спільних консорціумів із партнерами та розвиток власних проєктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на РБК-Україна.

Федоров розповів про рішення які готують для протидії балістиці

Федоров наголосив, що одна з найгостріших потреб для захисту України зараз пов'язана з протиракетною складовою ППО.

За його словами, Україні критично бракує ракет типу ПАК-3 для ППО, щоб захиститися від російської балістики. Він уточнив, що це питання обговорювали на найвищому рівні, зокрема з президентом, і в цьому контексті серед варіантів розглядають формування спільних із партнерами виробничих об’єднань:

"Ми говорили з президентом і щодо створення спільних консорціумів з партнерами, щоб швидше робити протибалістичні ракети", — сказав Федоров.

Паралельно, за словами міністра, український оборонний сектор має потенціал, щоб у перспективі виходити на власне виробництво протибалістичних комплексів і ракет.

Федоров зазначив, що такий напрям можливий, але він не дає миттєвого результату й потребує окремого рішення.

"Нам потрібен окремий проєкт на це — там математика складна, вона потребує більше часу. Але Україна обовʼязково має розвивати власні проєкти", — додав він.

Додамо, що за статистикою Міноборони, Росія регулярно застосовує балістичні ракети по Україні. У січні 2026 року зафіксували рекордно велику кількість обстрілів саме балістикою.

Наразі Росія має можливості продовжувати виробляти балістичні ракети завдяки допомозі Китаю. У травні 2025 року з'ясувалося, що росіяни суттєво модернізували балістичні ракети, що ускладнило їх знищення системою Patriot.

Тим часом Велика Британія погодила спільний проєкт з Україною щодо розробки та створення балістики.

Михайло Федоров ППО ракети ВПК виробництво зброї балістичні ракети
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
