Минобороны готовит отдельный проект для сбития баллистики

Минобороны готовит отдельный проект для сбития баллистики

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 13:08
Федоров — Украина может производить противобаллистические комплексы самостоятельно
Михаил Федоров. Фото: УНИАН

Украине сильно не хватает средств для уничтожения баллистических ракет, которые Россия часто применяет при атаках. Из-за этого Минобороны разработает новый проект для запуска совместных производств с партнерами, а так же отечественных програм.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на РБК-Украина.

Читайте также:

Федоров рассказал о решениях которые готовят для противодействия баллистике

Федоров отметил, что одна из самых острых потребностей для защиты Украины сейчас связана с противоракетной составляющей ПВО.

По его словам, Украине критически не хватает ракет типа ПАК-3 для ПВО, чтобы защититься от российской баллистики. Он уточнил, что этот вопрос обсуждался на самом высоком уровне, в том числе с президентом, и в этом контексте среди вариантов рассматривается формирование совместных с партнерами производственных объединений:

"Мы говорили с президентом и о создании совместных консорциумов с партнерами, чтобы быстрее делать противобаллистические ракеты", — сказал Федоров.

Параллельно, по словам министра, украинский оборонный сектор имеет потенциал, чтобы в перспективе выходить на собственное производство противобаллистических комплексов и ракет.

Федоров отметил, что такое направление возможно, но оно не дает мгновенного результата и требует отдельного решения.

"Нам нужен отдельный проект на это — там математика сложная, она требует больше времени. Но Украина обязательно должна развивать собственные проекты", — добавил он.

Добавим, что по статистике Минобороны, Россия регулярно применяет баллистические ракеты по Украине. В январе 2026 года зафиксировали рекордно большое количество обстрелов именно баллистикой.

Сейчас Россия имеет возможности продолжать производить баллистические ракеты благодаря помощи Китая. В мае 2025 года выяснилось, что россияне существенно модернизировали баллистические ракеты, что усложнило их уничтожение системой Patriot.

Между тем Великобритания согласовала совместный проект с Украиной по разработке и созданию баллистики.

Михаил Федоров ПВО ракеты ВПК производство оружия баллистические ракеты
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
