Россия усовершенствовала свои баллистические ракеты — у Patriot новые вызовы и сложности

Юрий Игнат. Фото: Суспільне

Россия усовершенствовала свои баллистические ракеты. Это несколько усложнило их перехват украинской противовоздушной обороной, в частности системами Patriot.

Такое заявление сделал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини" в субботу, 24 мая.

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Игнат отметил, что обновленные ракеты типа "Искандер-М", которые запускаются по баллистической траектории, получили новые технические возможности — в частности, научились отстреливать радиолокационные ловушки при приближении к цели.

Военный добавил, что российские ракеты начали совершать маневры в полете, отклоняясь от классической траектории. Такое квазибаллистическое поведение затрудняет расчет точки перехвата для систем вроде Patriot, которые обычно "ловят" цель на основе предполагаемого маршрута полета.

В то же время офицер заверил, что ПВО продолжает выполнять свои задачи, хотя и в значительно более сложных условиях.

"Наши партнеры знают о ситуации и работают над совершенствованием решений, чтобы повысить эффективность систем обороны", — подытожил Игнат.

Напомним, 24 мая Россия выпустила по Украине 14 баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23. Киев пережил одну из самых массированных комбинированных атак.