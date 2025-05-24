Росія вдосконалила свої балістичні ракети — у Patriot нові виклики та складнощі

Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

Росія вдосконалила свої балістичні ракети. Це дещо ускладнило їхнє перехоплення українською протиповітряною обороною, зокрема системами Patriot.

Таку заяву зробив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини" у суботу, 24 травня.

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Ігнат зазначив, що оновлені ракети типу "Іскандер-М", які запускаються по балістичній траєкторії, отримали нові технічні можливості — зокрема, навчилися відстрілювати радіолокаційні пастки під час наближення до цілі.

Військовий додав, що російські ракети почали здійснювати маневри в польоті, відхиляючись від класичної траєкторії. Така квазібалістична поведінка ускладнює розрахунок точки перехоплення для систем на кшталт Patriot, які зазвичай "ловлять" ціль на основі передбачуваного маршруту польоту.

Водночас офіцер запевнив, що ППО продовжує виконувати свої завдання, хоча й у значно складніших умовах.

"Наші партнери знають про ситуацію і працюють над вдосконаленням рішень, аби підвищити ефективність систем оборони", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, 24 травня Росія випустила по Україні 14 балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23. Київ пережив одну з наймасованіших комбінованих атак.